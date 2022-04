Lies kleurt je dag: “Genoten van de schattige Ciro Romeo met zijn koptelefoon”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met ons de berichten waar ze blij van wordt.

Waar werd jij blij van in deze laatste week van de paasvakantie, Lies?

“Dat schattige beeld van Ciro Romeo, met zijn koptelefoon! Het zoontje van Dries Mertens en Kat Kerkhofs woonde voor het eerst een wedstrijd van zijn papa bij, die ook nog eens, twee minuten nadat hij inviel, kon scoren. Prachtig! Kat doet het – net als andere kersverse mama’s – ronduit fantastisch. Ciro zelf trok er zich weinig van aan. Grappig om te zien.”

Ook voor wielerfans zijn het hoogdagen…

“Het is altijd weer uitkijken naar Parijs-Roubaix, een spannende en onvoorspelbare koers. Heel benieuwd wie straks als eerste over de streep gaat. Ik supporter altijd voor de Belgen en misschien net iets meer voor de West-Vlamingen. Dus komaan, Lampaert! Oh ja, en het is ook uitkijken naar de dames. Die krijgen eindelijk meer prijzengeld, zelfs 13 keer meer dan vorig jaar. Ik hoop dat de organisatie het voorbeeld van De Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race volgt en de vrouwen straks evenveel betalen als de mannen. Maar we zijn al aardig op weg!”

Wat viel je nog op?

“Over geld gesproken, ik las dat die man die 250.000 euro won met een kraslotje in Zeebrugge zich heeft gemeld. De Nationale Loterij doet er nu alles aan om het praktisch geregeld te krijgen, aangezien het om een transmigrant gaat die geen eigen bankrekening heeft. Ik hoop oprecht dat hij er iets moois mee kan doen.”

Wat zou jij aanvangen met een kwart miljoen?

“Goh, ik ben helemaal into beleggen tegenwoordig. En misschien wel in vastgoed. Al zou er ook een deel naar een goed doel gaan. Zo’n vzw als Boven De Wolken (die stilgeboren kindjes fotografeert, red.) bijvoorbeeld levert fantastisch werk. Ik las dat er nu zeven steden en gemeenten (waaronder Brugge en Blankenberge, red.) zich hebben aangesloten bij het Zorgnetwerk Sterrenkinderen. Zij nemen zich voor om ouders die hun kind verliezen tijdens de zwangerschap of kort erna beter te begeleiden. Dat kan ik alleen maar toejuichen, want de impact is enorm. Er komt veel stil verdriet bij kijken. Niet alleen voor de mama, maar ook bij de partner. Die psychologische begeleiding moet heel persoonlijk gebeuren.”

Over een goed doel gesproken: de spelers van Cercle Brugge veilden wedstrijdshirts voor de Tieltse stichting Me To You, als eerbetoon voor de betreurde Miguel Van Damme.

“Inderdaad! En de teller dikt al aardig aan. Mooi om te zien hoe zo’n triestige gebeurtenis toch een gouden randje krijgt. Het brengt hem niet terug, maar het brengt op zijn minst wel troost.”