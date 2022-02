Lies kleurt je dag: “De koers is in het land, lente is in zicht”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

De weken zoeven aan stormtempo voorbij, Lies. Heb je Eunice en vrienden overleefd?

“Wááien, zeg! Veel sterkte aan de mensen die grote schade hebben. Bij ons thuis gelukkig zonder veel erg. We zijn net bezig met onze tuin te heraanleggen, ik heb mijn hart een paar keer vastgehouden. Maar goed, op naar beter weer.”

En beter nieuws. Wat bleef er deze week hangen?

“Dat we de beste Olympische Winterspelen ooit achter de rug hebben. Brons voor Hanne Desmet en goud voor Bart Swings. Het is al van 1948 geleden dat onze delegatie nog eens met het allerhoogste naar huis kwam. En we mogen ook Loena Hendrickx niet vergeten. Zij wordt een hele grote in de kunstschaatswereld.”

Hoop je op een Kim Clijsters-effect?

“Ik denk wel dat de jongere generatie warm gemaakt is voor wintersport. Succes triggert, hé. Nu nog hopen dat onze overheid de nodige investeringen kan doen en de toekomst oogt mooi.”

België stond 21ste op de landenranglijst, onze noorderburen op plaats zes. Zullen we ooit het gat dichten?

“Daar vrees ik voor. Nederland is een wintersportland, wij zijn een koersland.”

Dan breken er mooie tijden aan voor ons.

“Dit weekend is het éindelijk weer koers. De sterren staan goed. Tim Wellens schitterde in de Ruta del Sol, Yves Lampaert etaleerde een grote vorm als gangmaker voor Remco Evenepoel in de Ronde van de Algarve… Het begint te kriebelen, ja!”

En, er mag opnieuw een massa volk langs de weg staan.

“Heerlijk, toch? Ik denk dat de voorjaarsklassiekers échte bevrijdingsfeesten zullen worden. Coureurs in de straten, supporters langs de kant en steeds beter weer. De koers is in het land, dus de lente komt eraan.”

Waar viel je oog nog op?

“Het aantal nieuwe elektrische wagens is vorig jaar wereldwijd verdubbeld: van 3,3 miljoen stuks in 2020 naar 6,6 miljoen in 2021. Dat zeg ik niet, maar het International Energy Agency. Als jonge mama kan ik dat alleen maar toejuichen, want onze kinderen verdienen een zo groen mogelijke wereld.”

Draag je daar zelf ook je steentje aan bij?

“Dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Maarten rijdt al elektrisch, en in augustus arriveert mijn elektrische bakfiets. Jep: ik word een bakfiets-moeder. Ik zie het al zo voor me: Georges afzetten aan school, onze baby aan de crèche en dan via de fietssnelweg naar de redactie. Groene Lies is in aantocht!”