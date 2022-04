Lies kleurt je dag: “De knuffel van Aloïske aan Yves Lampaert, dat is de basis van alles”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies! Waar viel je oog deze week op?

“Ook gekeken naar Parijs-Roubaix? De koers van het jaar, toch? Die val van Yves Lampaert… Ik heb gevloekt! Hij was op weg naar een podiumplaats en dan komt hij door een ‘kalf’ ten val. Dat mocht nooit gebeurd zijn. Die kerel had álles in het teken van zijn droomkoers gesteld. Hij was zelfs drie weken – omdat zijn vriendin Astrid corona had – niet naar huis geweest…”

Dat moet mentaal loodzwaar geweest zijn.

“Ik zou het niet kunnen. Alles verpest door één noodlottige beweging van een fan. Laat het een les zijn: als de coureurs aankomen, ga achterúit. Gelukkig stonden Astrid en zijn zoontje Aloïs hem op de velodroom op te wachten.”

Die beelden met Aloïske: ik kan me voorstellen dat je moederhart smolt.

“Meteen! Ze vatten ook alles samen. Hoe groot je pech ook is, er is altijd iets belangrijker in je leven: je gezin. Dat is de basis van alles. Ik ben er zeker van dat Yves toen alle ontgoocheling en boosheid vergeten was. Mocht ik Georges drie weken niet kunnen knuffelen hebben, ik zou hem niet meer loslaten. Maar goed, zondag is het opnieuw koers!”

Luik-Bastenaken-Luik: wordt het eindelijk Evenepoel?

“Nu moet hij tonen dat hij met de écht grote jongens kan meepraten. Ik hoop het oprecht. Voor hem, maar ook voor zijn ploeg. Hij kan het voorjaar van Quick-Step Alpha Vinyl in één klap goedmaken. Het wordt spannend.”

Wat ook spannend zal zijn, is de start van de Champions play-offs.

“Daar kijk ik naar uit. Je kan voor of tegen het systeem zijn, maar het wordt tot eind mei nagelbijten.”

Wie haalt het?

“Ik zie een strijd tussen Club Brugge en Union. Anderlecht heeft een te kleine kern en bij Antwerp spelen te veel andere factoren een te grote rol. Union staat voor een afspraak met de geschiedenis. De titel nu nog laten glippen, zou zuur zijn. Binnen een maandje weten we het antwoord.”

Wat bezorgde je nog een glimlach?

“De uitdaging die Matthieu Bonne straks aangaat: acht triatlons in acht dagen op acht Canarische Eilanden. Nu al petje af hiervoor. Die kerel moet van staal en beton gemaakt zijn.”

Heb je een gouden raad voor de Bredenaar?

“Als het écht niet meer gaat, trek dan aan de noodrem. Het leven is meer dan extreme prestaties. Vraag dat maar aan Yves en Aloïske.”