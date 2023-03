Oudenburg én Oostende zijn trots op sterrenchef Willem Hiele

Het was al duidelijk sinds topchef Willem Hiele begin september vorig jaar zijn nieuwe restaurant opende in de Kapittelstraat, maar nu is het ook bevestigd door Michelin: Oudenburg heeft een sterrenrestaurant. Net zoals zijn vorige restaurant in Koksijde acht Michelin ook de nieuwe zaak van Hiele goed voor één ster. Ook Oostendse is trots, want het restaurant ligt tegen de grens met de badstad.

Oostendenaar Willem Hiele werd al snel een bekende naam toen hij in 2015 een restaurant opende in het voormalige vissershuisje van zijn familie in Koksijde, waar hij al eerder gastentafels organiseerde. In 2016 wordt hij voor het eerst vermeld in de restaurantgids Gault&Millau, in 2017 in de Michelin en in 2021 haalt zijn eigenzinnige en pure keuken een eerste Michelinster binnen. In december van datzelfde jaar sluit hij al zijn zaak in Koksijde om iets nieuws te beginnen.

Aanvankelijk luidt het dat hij terug wil keren naar zijn geboortestad Oostende, maar later raakt bekend dat het gastronomische mekka in buurstad Oudenburg komt, en wel in de brutalistische villa van de familie Vanmoerkerke aan de Kapittelstraat. De grens met de Oostendse deelgemeente Zandvoorde en de kreek De Grote Keignaert zijn wel vlakbij.

Blije burgemeesters

Willem Hiele opende zijn zaak net na de zomer 2022 en zag de reservaties binnenstromen, maar moest in november alweer sluiten omdat de topchef op zijn limieten was gebotst en nood had aan herbronning. Vanaf 13 januari 2023 stond Hiele weer achter zijn fornuis en twee maanden later blijkt hij weer goed voor een Michelinster. Tot grote trots van de burgemeesters van Oudenburg en Oostende, die hun vreugde uitschreeuwden via een gezamenlijk persbericht. Zo claimen ze allebei Willem Hiele, maar zonder erom te ruziën. “Toen Willem enkele maanden geleden een locatie zocht voor zijn nieuw concept, kwam hij in contact met de op en top Oostende familie Vanmoerkerke, onder meer bekend als uitbaters van het Thermae Palace. Al snel rees het idee om in de ‘Villa Vanmoerkerke’ het restaurant onder te brengen, met de volle steun van de stad Oostende”, zegt Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) daarin.

“Willem Hiele blijft altijd trouw aan zichzelf”

“De ‘Villa Vanmoerkerke’ bevindt zich langs de Oudenburgse kant van de Kapittelstraat”, vult zijn Oudenburgse collega en partijgenoot Anthony Dumarey aan. “De villa behoort tot ons erfgoed en is van de hand van kunstenaar-architect Jacques Moeschal. Om het restaurant mogelijk te maken, waren er heel wat voorgaande gesprekken tussen de betrokken steden Oudenburg en Oostende, Erfgoed Vlaanderen, de eigenaars en Willem Hiele. De recensenten van Michelin noemden Willem Hiele ‘de rock & roll-chef’omdat hij steeds trouw blijft aan zichzelf. Die eigenheid vind je terug op het menu van de chef. Dat is op en top van de streek. De puurheid van de Oostendse Noordzee gecombineerd met de robuustheid van de Oudenburgse polders.”