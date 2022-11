Topchef Willem Hiele sluit tijdelijk de deuren

Nog geen week nadat hij door Gault & Millaut als ‘Hoogste Nieuwkomer in Vlaanderen’ werd bekroond, krijg je bij een poging om te reserveren in het gloednieuwe restaurant van Willem Hiele de melding ‘restaurant tijdelijk gesloten’. Nergens valt een commentaar te rapen, maar volgens zowel Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad zou de zaak voor de rest van het jaar gesloten blijven “wegens medische redenen”.

15 op 20 kreeg hij van Gault & Millau. Het was de eerste keer dat Willem Hiele een vermelding kreeg in de gids en met dat uitstekend rapport was hij meteen een van de vier Hoogste Nieuwkomers in Vlaanderen. In 2021 had hij voor de zaak die hij sloot in Koksijde nog een Michelster en een 77ste plaats op de lijst van ’s werelds beste restaurants weten te bemachtigen. De nieuwe zaak die hij sinds september uitbaat, is gevestigd in de Kapittelstraat in Oudenburg in een bakstenen bunker van architect Jacques Moeschal, die vroeger toebehoorde aan de familie van Rudolf Vanmoerkerke. Die nieuwe zaak zou nu tot het einde van het jaar gesloten blijven. Mensen die erin geslaagd waren een plekje te versieren voor één van de komende weken, zullen gecontacteerd worden. Voorlopig kan er nog niet gereserveerd worden voor 2023.

Bronnen: Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad