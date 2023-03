West-Vlaamse restaurants winnen en verliezen bij Michelin 2023: Willem Hiele en Table d’Amis maken comeback met één ster

Maandag vond de jaarlijkse ceremonie van de Michelin Gids plaats. Tijdens de uitreiking worden niet enkel sterren uitgedeeld (of afgenomen), er worden ook andere awards en erkenningen toegekend. Zo krijgt De Garage uit Kortrijk alvast voor de eerste keer een Bib Gourmand-label. Willem Hiele en Table d’Amis kregen één ster, Hostellerie Le Fox moest eentje afgeven. Ontdek onderaan het artikel welke West-Vlaamse restaurants met een of meerdere sterren in de Michelingids 2023 prijken.

Zoals de traditie het voorschrijft werden eerst de Bib Gourmands uitgereikt, de erkenning voor restaurants met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding voor ene budget van ongeveer 45 euro. Dit jaar werden er 22 restaurants opgenomen in die lijst, waaronder eentje uit West-Vlaanderen: De Garage, de zaak die twee jaar geleden door Tom Brys en Fitzgerald Rigole werd geopend langs de Aalbeeksesteenweg in Kortrijk.

Een ster voor Willem Hiele en Table d’Amis

Daarna was het tijd om groene sterren uit de delen, een eer die De Jonckman vorig jaar kon opstrijken. In 2023 worden er echter geen groene sterren uitgedeeld in onze provincie. Over naar de ‘gewone’ sterren, die werden uitgereikt door topchefs Tim Boury, Vicki Geunes en Peter Goossens. “In 2011 kregen wij onze eerste ster, ik had toen echt veel stress voor de ceremonie. Het was een scharniermoment in mijn leven en carrière, het zorgde voor extra veel drive en passie de afgelopen twaalf jaar”, blikt Tim Boury uit Roeselare terug, hij mocht vorig jaar zijn derde ster in ontvangst nemen.

Nieuwkomer in de lijst is Willem Hiele, de chef van het gelijknamige restaurant in Oudenburg. Hij opende zijn spiksplinternieuwe zaak pas vorig zomer, en kan zijn comeback nu al vieren met een Michelinster. De zogenaamde rock ‘n roll-chef wou geen reactie geven: “Ik wil spreken met mijn gerechten, dat is het belangrijkste.” Na de ceremonie uitte hij wel zijn dankbaarheid via Instagram. (lees verder onder de post)



Matthieu en Sofie van Table d’Amis klinken op hun ster in Parijs.

Er volgde meteen nog een ster voor West-Vlaanderen: Table d’Amis in Kortijk wordt twee jaar na hun heropening opnieuw beloond met een Michelinster. “Dit is totaal onverwacht, we zijn in de wolken. Een mooi resultaat van al ons harde werk”, reageert chef Mathieu Beudaert vanuit Parijs. De 16 restaurants uit onze provincie die eerder al met een ster in de Michelingids prijkten konden hun ster behouden.

Ook uitgeweken West-Vlamingen Nicolas Misera (Damme) van Misera – À la Vie d’Artiste in Antwerpen en Nicolas Decloedt (Torhout) van groenterestaurant Hummus x Hortense in Ixelles kregen een eerste Michelinster. In totaal kregen 16 restaurants hun allereerste ster.

Boury blijft aan de top

Daarmee zijn de nieuwe sterren allemaal uitgedeeld. In de lijst van de nieuwe tweesterrenzaken staan geen West-Vlaamse restaurants. Bartholomeus, Castor, De Jonkman en La Durée behouden hun twee sterren. Gisteren raakt al bekend dat het team van Hostellerie Le Fox (De Panne) na 38 jaar één van hun twee Michelinsterren ging verliezen. Dat liet chef Stéphane Buyens zelf weten via sociale media.

Vorig jaar verraste Boury (Roeselare) met de ontvangst van hun derde Michelinster, dit blijft voorlopig de enige driesterrenzaak in onze provincie.

(Philippe Verhaest/Phebe Somers)