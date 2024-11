“Elke shift start ik met een lekkere frikandel”: Geoffrey Calcoen runt in zijn eentje frituur Errando in Leisele

Sinds oktober 2022 zijn het niet meer Martine en Johan die frituur Errando in de Izenbergestraat uitbaten, maar de jonge Geoffrey Calcoen (30). “Ik heb twee jaar als jobstudent in een frituur gewerkt en ik deed dat supergraag. Maar mijn eigen frituur kunnen uitbaten, dat is toch een droom die uitgekomen is”, glundert Geoffrey, die vanuit De Panne naar Leisele verhuisde.

Met Errando en de goed draaiende frituur ‘Ons Dorp’ heeft deelgemeente Leisele de luxe van over twee frituren te beschikken. Ze liggen op amper 200 meter van elkaar. In Errando staat de 30-jarige Geoffrey Calcoen aan het roer. In oktober 2022 nam hij de zaak over van Martine en Johan.

Bewakingsagent

“Ik ben afkomstig van De Panne en ik heb acht jaar als bewakingsagent gewerkt”, vertelt Geoffrey zelf.

“De job hield in dat ik met mijn hond patrouilleerde in havens, langs snelwegen, aan grote opvangcentra, enzovoort. Het waren vaak opdrachten die te maken hadden met migranten. Er waren heel wat premies: voor nachtwerk, voor weekendwerk, noem maar op, maar op een gegeven moment had ik het gehad. Ik maakte lange dagen, werkte vaak ’s nachts en sliep overdag, ik had weinig contacten en vooral: ik miste mijn vrienden die wel een normaal leven en ritme leiden. Plus: een hele nacht rondstappen op een parking is geen job die ik mij de rest van mijn leven zag doen. Ik kende Johan en Martine omdat ik klant was in hun vroegere frituur in Veurne. Na hun verhuizing naar Leisele ging ik met vrienden nog af en toe in de Errando een frietje eten. Als jongvolwassene was ik twee jaar jobstudent in een frituur in De Panne. Ik geneirde mij daar enorm en ik droomde af en toe over mijn eigen zaak. Op een gegeven moment ben ik ook de banken beginnen aflopen”, klinkt het.

“Bij één bank had ik succes. Ik heb gezocht in Brugge, omdat ik dat een mooie stad vind. Tot ik besefte dat ik mijn streek niet wou verlaten. Ik heb een hechte vriendenkring in Veurne en Diksmuide en mijn beste vriend Willem woont in Alveringem. Op een dag heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ben ik aan Martine en Johan – die niet oud zijn maar ook niet meer piepjong – gaan vragen hoe zij de toekomst zagen. Het antwoord was dat ze nog niet van plan waren om te stoppen, maar dat ze zich zouden bezinnen. Wel zagen ze dat ik oprecht geïnteresseerd was en ze geloofden ook in mij. Half september 2022 was ik eigenaar en op 1 oktober ben ik open gegaan. Met steun van mama kon ik een lening aangaan, dat wil ik er ook bij zeggen.”

Gelukkig

Geoffrey vertelt dat hij in Leisele een gelukkig man is. Donderdag is sluitingsdag, maar alle andere dagen is zijn frituur open. En overdag doet hij nog tal van uitzendjobs. “Ik leid de frituur in bijberoep, maar er komt veel bij kijken als je onderneemt”, zegt Geoffrey.

“Het is een groot voordeel dat ik hier kan wonen”

“De frietjes worden vers gesneden geleverd door ‘Le Grand’ uit Brugge. Ik kon goedkoper aankopen, maar wil niet inboeten op kwaliteit. Een heel groot voordeel is dat ik hier ook kan wonen. Zijn er even geen klanten, dan kan ik iets anders doen. Mijn sluitingsdag is de donderdag, terwijl mijn concullega op maandag en dinsdag gesloten is. Zij is dan weer wel open op donderdag. We vullen elkaar dus eigenlijk goed aan. Wat ik hier zoal in de aanbieding heb? Gekoelde dranken, frietjes, een groot aanbod aan frituursnacks, verse burgers op de plaat, vol-au-vent en – misschien wel mijn specialiteit – pitabroodje kapsalon. Het is een pitabroodje met gemalen pitavlees, frietjes en een schel kaas. Alles gaat in de oven en nadien worden er nog groentjes opgelegd.”

“Mijn persoonlijke favoriet? Dan kies ik toch een klassieker”, glimlacht Geoffrey. Frietjes met stoofvleessaus en mayonaise in een apart kommetje, een Bicky Burger plus kaas- en vleeskroket. Dat is een topmaaltijd voor mij. En elke shift start ik met een frikandel!”

Geen buitenterras

Geoffrey zegt momenteel een gelukkige vrijgezel te zijn die zijn zaak helemaal alleen leidt. “Dat lukt ook”, zegt hij zelf.

“Het geheim is een goede mise-en-place, een goede voorbereiding, zeg maar. Ik heb ook graag dat de mensen online bestellen: het is handig voor mezelf én voor de klant. Of er toch geen minpuntje is aan deze zaak? Eerlijk? Toch wel. Het feit dat er geen buitenterras is. Tafels buiten zetten is hier geen optie. Omdat je ofwel op het voetpad ofwel op straat zou moeten zitten. Een dakterras behoort mijns inziens wel tot de mogelijkheden. Maar daarvoor moet er eerst nog wat gespaard worden. Eén maand na opening heb ik zonnepanelen gelegd. Dat was een nuttige maar grote investering. Weet je dat ik vroeger droomde van twee zaken: een frituur openen en op de boerenbuiten kunnen wonen in een huis met veel plaats voor mijn drie lieve honden. Beide dromen heb ik kunnen realiseren. Ik ben dus een gelukkig man”, glundert Geoffrey.