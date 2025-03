“Klanten komen voor de frietjes én ontvangst”: Frederik (39) en Bart (29) runnen Frituur St.-Louis in Sint-Lodewijk

Frituur St.-Louis in Deerlijk viert dit jaar haar 21ste verjaardag en heeft in die tijd niet alleen een vaste plek veroverd in het hart van de lokale gemeenschap, maar ook een reputatie opgebouwd die tot ver buiten de gemeentegrenzen reikt. Passie, kwaliteit, versheid en klantvriendelijkheid zijn superbelangrijk voor Frederik Coussens en Bart Dewaele, twee gedreven ondernemers die hun passie voor de frituurwereld niet alleen delen in hun zakelijke relatie maar ook in hun persoonlijke leven.

Frederik Coussens (39) en Bart Dewaele (29), die al acht jaar een koppel vormen, hebben beiden een achtergrond in de horeca. Frederik is afkomstig uit Waregem en volgde zijn opleiding aan de hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge, terwijl Bart opgroeide in Bovekerke en zijn studies volgde aan het MMI in Kortemark. “Als tiener leerde ik de fijne kneepjes van het vak van mijn dooppeter Bertrand Coussens, een legendarische frituuruitbater uit Bissegem”, start Frederik zijn verhaal. “Ik hielp vaak mee tijdens kermissen waar ik het vak van de frituuruitbater van dichtbij leerde kennen.”’

“In 2004, op 17-jarige leeftijd, kreeg ik de kans om frituur Marleen over te nemen in Sint-Lodewijk. Via een advertentie in de Zondagskrant ontdekte ik dat de frituur te koop stond. Samen met mijn zus Stefanie ben ik de zaak beginnen te runnen. De eerste jaren bakten we onze frieten nog in het oude frietkot op de parking aan het kerkhof in de Kerkstraat. Pas in 2006 werd de container geplaatst en kreeg de frituur haar huidige vorm. Stefanie nam later de frituur over van de legendarische ‘Jefke Friet’ in Harelbeke.”

Waardering

Frituur St.-Louis is meer dan alleen een plek waar je terechtkunt voor verse frietjes en snacks, het is ook een ontmoetingsplaats voor de lokale gemeenschap. De frituur werd door Het Nieuwsblad verscheidene keren verkozen tot de beste frituur van Deerlijk. “Hoe we dat verdiend hebben?” herhaalt Bart Dewaele onze vraag. “Iedereen, groot of klein, wordt hier met een babbel of kwinkslag ontvangen. Vriendelijkheid is allicht een deel van ons. De mensen komen hier niet alleen voor onze perfect gebakken frietjes, maar ook omdat ze hier altijd goed worden ontvangen.”

“Kwaliteit en versheid staan bij ons voorop”

Het succes van Frituur St.-Louis ligt volgens het duo niet alleen in de kwaliteit van de producten, maar ook in de klantgerichte aanpak die ze hanteren.

“Verse frieten, de beste merkproducten, klantvriendelijkheid en oog voor hygiëne vormen de basis van onze frituur”, stelt Frederik. “En die aanpak heeft ons geen windeieren gelegd. We gaan voor topproducten. Elke dag vers frietvet. De aardappelen worden elke dag vers geleverd. Het is trouwens al 21 jaar dezelfde leverancier van de patatten. Als dat geen voorbeeld van wederzijdse trouw is…”

Passie

Ondanks de vele jaren die ze al in de zaak zitten, blijven Frederik en Bart hun werk met evenveel passie en energie doen als in het begin. “We doen het na al die jaren nog altijd supergraag”, zegt Frederik. “Als je het hart niet op de juiste plaats hebt voor deze job, moet je er gewoonweg niet aan beginnen. Bart en ik hebben elkaar op heel wat vlakken gevonden. We vormen een ideale tandem en hanteren dezelfde basisdoelstellingen.”

Dankzij de loyaliteit van hun klanten, van wie sommigen zelfs speciaal uit Wevelgem komen voor de frietjes, blijft de frituur bloeien. “Een woordje van dank zeker voor onze vele trouwe klanten, want zonder hen zou Frituur St.-Louis niet zijn wat ze nu is”, benadrukt Bart.

“Het frituurbezoek is niet afgenomen, integendeel, dankzij de vele nieuwe woningen die in de buurt zijn bijgekomen. De toekomst oogt rooskleurig.”

Frietmobiel

Daarnaast blijft de frietmobiel van Frituur St.-Louis een succesvol concept. De frietwagen kan gehuurd worden voor tal van activiteiten in de regio, van verjaardagen tot communies en privéfeestjes. “Daarvoor kunnen er verschillende formules uitgewerkt worden, zodat het altijd een succes is”, besluit Frederik.

Frituur St.-Louis is geopend van woensdag tot en met zondag, van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 22 uur (op zondag tot 21 uur).