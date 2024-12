“We staan hier zelf op het menubord”: Stephanie en Steven bakken ze al bijna tien jaar goudbruin in Frituur Eldorado in Veurne

Stephanie Louagie werkt al ruim twintig jaar als friturist, waarvan bijna de helft samen met haar partner Steven Vandemaele in Eldorado. “We namen deze zaak over van mijn ouders. We behielden de naam en de service, maar vernieuwden de inrichting en het aanbod.”

Stephanie Louagie (45) is opgegroeid in de frietlucht. “Nadat ze allebei vele jaren als postbode hadden gewerkt, waagden mijn ouders – Johan Louagie en Martine Vanhee – zich aan een carrièrewending. Samen joegen ze hun droom achterna om frietjes te bakken. Ze huurden een tijdlang een typische frietbarak bij het station van Poperinge, waar ik al meehielp als jobstudente. Toen zij in 2002 dit hoekpand in Veurne konden kopen, zette ik nog twee jaar hun activiteiten in Poperinge verder. Daarna baatte ik negen jaar lang Frituur ‘t Koningsplein uit in De Panne”, overloopt ze haar loopbaan.

In 2013 belandde Stephanie uiteindelijk in frituur Eldorado, om er mee te werken met haar vader en moeder. Twee jaar later nam ze de zaak van hen over, samen met haar partner Steven Vandemaele (49). “Mijn ouders verhuisden toen naar Leisele, om er in de herfst van hun carrière nog frituur Errando op te richtten. Ondertussen zijn zij met pensioen en hebben ze ook die zaak overgelaten, terwijl wij hier nu uitkijken naar onze tiende verjaardag”, gaat ze verder.

Geolied team

Ook ‘Eldorado’ klinkt zuiders. “Dat is het ‘goudland’, waarmee mijn moeder destijds wou zinspelen op de goudgele frietjes. Het interieur hebben wij enkele jaren na de overname helemaal vernieuwd, maar die klinkende naam hebben we behouden. Net als de vriendelijkheid, netheid en kwaliteit, zoals ik het van mijn ouders heb geleerd”, stelt Stephanie. Ondertussen vormt zij dus al bijna tien jaar een geolied team met Steven. “Wij vullen elkaar goed aan, zonder veel woorden. Ik ben de stille kracht die alle frietjes, snacks en hamburgers bakt, terwijl Stephanie het contact met de klanten verzorgt. Ook onze drie tienerkinderen springen hier tegenwoordig geregeld bij, om de drukte op de piekmomenten op te vangen”, zegt hij.

Speciale frietjes

Alle gezinsleden en voormalige jobstudenten staan hier op het menubord met ‘speciale frietjes’. Net als Andy, een trouwe klant die zijn suggestie onlangs zag uitgroeien tot een vaste waarde. “Daarbij krijg je bovenop de frietjes ook een bepaalde vleessnack, warme of koude saus, satékruiden en verse of droge uitjes, in één bakje”, legt Steven uit.

“We houden van het sociaal contact met onze klanten”

“Die zijn nu heel populair, want praktisch bij elke bestelling zit er wel zo’n all-informule. Zelf ben ik dan weer vooral fan van onze beefburger à la plancha, met cheddar en pepersaus. Ook andere trends nemen we graag op in ons assortiment, na een beursbezoek of door zelf te experimenteren. Zo blijft het verrassend en vernieuwend voor onszelf en onze klanten.”

Metalfan

Wat heeft Stephanie de voorbije twintig jaar zoal zien veranderen als friturist? “Sinds de coronaperiode kun je hier ook online bestellen. Zo vermijden we lange wachtrijen voor de klanten, al is de werkdruk daarmee wel toegenomen voor ons. Wij moeten er namelijk voor zorgen dat alle bestellingen elk tijdslot klaar zijn. Wie op voorhand bestelde, is snel binnen en buiten, waardoor we die korte babbels van vroeger wel eens missen. Maar die halen we dan in op de rustige momenten”, vertelt ze.

“Het grootste nadeel is dat wij moeten werken wanneer anderen dat niet doen. Dat maakt ook dat ik als metalfan soms eens een concert moet missen, als dat tijdens het weekend plaatsvindt. Gelukkig is er Radio Willy tijdens de mise-en-place. Tijdens de openingsuren schakelen we over naar Joe. We doen de job allebei nog heel graag en ook de frietjes zijn we zeker nog niet beu. Die proeven wij elke dag, bij wijze van kwaliteitscontrole”, lacht Steven.