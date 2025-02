Egems Frietuurke verhuist in het najaar naar een vast pand even verderop: “Ik zal mijn kotje straks zeker nog wat missen”

Het Egems Frietuurke, dat halfweg 2022 opende pal aan de kerk in een mobiele frituur, verhuist dit najaar naar een vast pand in de Paardestraat. “We willen zo onze klanten nog beter bedienen, maar ons eerste frietkotje blijft voor altijd in ons hart.”

Lieven De Boever (49) en Siegrid Cappelle (48) zijn beiden uit Tielt afkomstig, maar wonen straks al vijf jaar in de Tieltsevoetweg in Egem. Lieven is nu ook nog altijd actief bij de firma Verhelle waarvoor hij ruimingswerken doet, Siegrid is nog aan de slag in een poetsbedrijf.

“We zullen ook bij de nieuwe frituur gaan wonen, dat maakt het ook makkelijker werken”

“We waren naar onze nieuwbouw verhuisd in coronatijd en toen ik op weg om frieten geflitst werd, besloot ik om voor een oude droom te gaan: een frituur uitbaten. De jaren ervoor was het moeilijk, we moesten ook vaak onze gasten voeren naar het voetbal. Ik sprak de toenmalige burgemeester van Pittem aan en kreeg te horen dat een mobiele frituur in Egem wel mogelijk was, een pand was toen niet echt beschikbaar. We hebben een nieuwe wagen gekocht die we volledig naar onze zin konden inrichten. De mensen vonden snel de weg naar ons. We hebben al een mooi cliënteel kunnen opbouwen, mensen uit Egem zelf natuurlijk, maar ook opvallend veel uit de gemeenten rondom ons.”

Geschikte locatie

Het frietkotje heeft natuurlijk zijn charme, maar tegelijk ook zijn beperkingen. “Op bepaalde momenten werken we er met vier, maar dat is al het maximum. We staan er ook eigenlijk vol in de wind, we voelden dat er vraag was van mensen om bij ons binnen te kunnen blijven eten. We hebben eerst de mogelijkheden afgetast om een overkapping te zetten voor onze huidige frituur. Maar een vergunning daarvoor bleek moeilijk. We wilden wel naar een pand verhuizen, maar er stond niets geschikt te koop.”

(gf)

Tot het koppel vorig jaar in september terugkeerde van reis. Toen ze naar hun huis reden en in de Paardestraat 22 op 100 meter van hun eigen thuis een woning te koop zagen staan. “We hebben meteen gecheckt of een handelszaak daar toegestaan is. Dat bleek zo en dan zijn we meteen in actie geschoten. We kochten het pand en hebben al onze plannen voor de verbouwing klaar. Qua ligging zitten we uitstekend, op amper 100 meter van waar we nu onze frituur runnen. Maar ook om de hoek bij Bakkerij Vandenberghe, samen met Slagerij Neirynck en café ’t Torenhof zitten we daar nu quasi op één lijn achter elkaar. Met de andere zaken doen we het overigens goed, bij pakweg een WK voetbal mogen de klanten hun frietjes gaan opeten in ’t Torenhof en ook met beenhouwer Neirynck doen we het goed. Het is zelfs zo dat hij zijn bestelwagen naast onze frituur parkeert om onze klanten zo letterlijk wat uit de wind te zetten. Want we zijn de mensen dankbaar dat ze in de winter door weer en wind tot bij ons komen. Het zal nu de laatste winter geweest zijn, straks hopen we in het najaar in ons nieuwe pand intrek te nemen. We gaan ook naar daar verhuizen, we zullen boven de frituur wonen. Er komt beneden een frituur, een aparte eetzaal en achteraan een afgeschermd terras. Zowel binnen als buiten zullen zowat 25 mensen kunnen zitten. Vooraan hebben we enkele parkeerplaatsen van de straat weg en er komt ook een fietsenstalling. Er is ook aan de mindervalide mensen gedacht, want voor hen komt er een ruim toilet. Ook onze werkruimte zal groter en dus comfortabeler zijn.”

Lieven De Boever in zijn frituur, echtgenote Siegrid Cappelle en jobstudente Amelie Vandenberghe presenteren de frietjes voor het Egems Frietuurke. Rechts zie je ook de bestelwagen die mee voor beschutting zorgt. (foto WMe)

De frituur is op dinsdag gesloten en op woensdag en donderdag op de middag, ’s avonds zijn ze dan wel open. Op de andere dagen van de week zijn ze elke middag en avond open. “We hebben in een kleine drie jaar tijd een mooi cliënteel kunnen opbouwen. Onze zoon Elinio Deneve (23) heeft in de beginjaren meer dan zijn duit in het zakje gedaan, maar hij woont nu in Staden en heeft vast werk”, zegt het koppel, met Vangelis De Boever (26) en Alesio De Neve (25) zijn er nog twee kinderen. “Maar nu kunnen we een beroep doen op een vaste jobstudente, Amelie Vandenberghe, die altijd paraat staat voor ons. En ondertussen werken we nog een andere jobstudent in. Het kan best druk zijn aan ons ‘kotje’, in de winter brengen we ook aan huis in de omliggende gemeenten, je kan online bestellen.”

Egemse Burger

Het Egems Frietuurke heeft zo ook zijn eigen specialiteiten. “Een Boeverke is een frietje met kaas en spaghettisaus als topping, voor de durvers, maar erg gesmaakt. Onze Egemse Burger met een speciaal sausje is ook in trek. En we serveren ook spaghetti en macaroni, in de winter wel eens hutsepot en hamrolletjes met witloof. Maar straks zullen we dus meer ruimte hebben om te werken en alles ook altijd bij de hand hebben. Onder meer met een diepvriescel, nu was het vaak over en weer rijden om iets aan te vullen. Op onze nieuwe locatie zal het aanbod wellicht wat uitgebreid worden, maar we zullen vooral een frituur blijven. En in het weekend zullen we op vrijdag en zaterdag langer open blijven, tot 23 uur normaal. We zullen immers wat tijd besparen omdat we bij de zaak zullen wonen.”

De verhuizing biedt dus heel wat extra mogelijkheden. “Maar ik zal mijn kotje zeker missen”, knipoogt Lieven.