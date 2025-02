“We proberen graag eens iets nieuws uit”: Moeder en dochter runnen Chaplin Frietboutique in Zwevegem

Bij Chaplin Frietboutique staan moeder en dochter achter de friteuses. Sylvie Soutaer (48) en Eline Verpoort (28) en een pool van liefst tien medewerkers bezorgen er de klanten de lekkerste frietjes. Vóór het duo zelfstandig met de zaak begon, hadden ze beiden al wat ervaring in andere frituren. Eline deed dat als studentenjob en stapte van de schoolbanken zelfs rechtstreeks Chaplin Frietboutique binnen.

Het idee om samen iets te doen rijpte al langer en dat het een frituur zou worden lag een beetje voor de hand. Maar het was niet evident om een zaak te vinden die over te nemen stond. Het duurde zowat twee jaar voor de opportuniteit in de Otegemstraat in Zwevegem zich aandiende. Het gezin verhuisde daarop speciaal vanuit Wevelgem. “Dat was net toen ik afstudeerde, het ideale moment dus. Niettegenstaande het feit dat we al wat ervaring opdeden, moesten we toch nog heel wat leren. Zelf een zaak runnen is nog iets anders”, aldus de hoogzwangere Eline.

Op elkaar ingespeeld

Zij zal zich allerminst zorgen hoeven te maken tijdens haar afwezigheid. “We zijn zo overtuigd van ons fantastisch team dat die periode zonder Eline geen enkel probleem zal vormen”, kijkt Sylvie reikhalzend uit naar haar eerste kleinkind. Ondertussen zijn moeder en dochter al goed op elkaar ingespeeld en zijn ze al vijf jaar het gezicht van Chaplin Frietboutique. Sylvie huist boven de zaak, terwijl Eline in Sint-Lodewijk Deerlijk woont. De vorige eigenaars baatten Frituur Chaplin 24 jaar uit. De naamsverandering werd doorgevoerd om het iets hipper te laten klinken.

Onzekere periode

Uit het logo is Charlie Chaplin verdwenen, maar vanwege de naambekendheid werd de naam Chaplin wel bewust in ere gehouden. “We waren pas een half jaar open toen corona uitbrak. We mochten wel openblijven maar wisten niet wat ons te wachten stond, het was een heel onzekere periode. En het had nadien wel wat impact. We waren ’s avonds niet meer zo lang open en het online bestelsysteem dat we noodgedwongen startten is gebleven. Het is ondertussen onmisbaar geworden, het is tijdbesparend en de wachtrij is kleiner geworden. Ook via een qr-code geraak je op het systeem.”

“We zijn bovendien op Facebook en Instagram terug te vinden. Het aantal klanten dat nog belt om te bestellen is daardoor ook minder geworden. Twee jaar geleden werden er uitbreidingswerken uitgevoerd en werd de zaak opgefrist. De machinerie was aan vervanging toe en het interieur oogde al wat ouder. Het aantal zitplaatsen werd daarbij verdubbeld naar 24”, legt Sylvie uit.

Naast het feit dat ze allebei heel fel op klantvriendelijkheid staan, gaan de twee ook prat op het wel heel ruime aanbod en het feit dat ze dagdagelijks met verse producten werken wat veel voorbereiding vergt volgens hen. Het assortiment wordt geregeld ook uitgebreid.

Dirty Fries

“We proberen graag iets nieuws, zoals onze verscheidene Dirty fries. De Ardeense bijvoorbeeld is met satékruiden, warme Cheddarkaas, Ardeense saus, gedroogde ui, lente ui, rode ui, crumble spekjes en Ardeense bolletjes. Daarnaast worden ook onze huisgemaakte burgers fel gesmaakt. Kortom, het is de bedoeling dat iedereen hier zijn gading vindt. We hebben zelfs vegetarische en glutenvrije snacks. Onze bereide schotels gaan van balletjes in tomatensaus tot gyros en rundstong”, luidt het.

De aan de gang zijnde wegwerkzaamheden in de Otegemstraat zijn wel een doorn in het oog. “We hebben sowieso al weinig parkeergelegenheid, en momenteel is het nog minder evident om in de straat je auto kwijt te geraken. Maar we overleven dit wel. En gelukkig hebben we veel trouwe klanten die dit niet aan hun hart laten komen”, prijst Eline zich gelukkig.

Shoppen

Voor moeder en dochter die hopen om nog zo lang mogelijk frieten te mogen bakken, rest er zo goed als geen tijd voor hobby’s. “We shoppen wel graag en in de zomer hoort daar steevast een terrasje bij. Sportief zijn we helemaal niet”, lacht het duo in koor.