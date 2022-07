De Weekbode op zomerbartoer: halte 11 en 12 in Summerlake (Sint-Eloois-Winkel) en Dadipark pop-up (Dadizele)

• Van waar de naam: het vroegere Kleine Meer werd later De Meerhoek, maar in de zomer heet het nu al drie jaar Summerlake, verwijzend naar de grote vijver die midden in het domein ligt.

• Wie zit er achter: voetbalvrienden David Van der Stede en Bart Vansteenkiste.

• Concept: Summerlake gaat voor een totaalaanbod waarbij van ‘s morgens tot ‘s avonds zowel voor gezinnen als groepjes vrienden van alles te beleven valt.

• Sfeer: familiale sfeer overdag, ‘s avonds gaat dit over naar onversneden ambiance.

• Alleen in deze zomerbar: het restaurantgedeelte is sterk uitgebouwd. De uitbaters zetten ook zwaar in op service aan tafel.

• Zeker drinken: cocktails en het assortiment aan lokale bieren.

• Zeker proeven: mosselen, gamba’s en filet pur.

• Ons oordeel: Summerlake heeft ondertussen duidelijk zijn plaats afgedwongen in het zomerbarwereldje. Ieder jaar komen er ook nieuwe hoekjes bij. Spreekt ook alle leeftijden aan.

• Bereikbaarheid: Zuidhoekstraat Sint-Eloois-Winkel. Ruimte zat voor wagen en fiets. Ook in de nabijheid van fiets- en wandelknooppunten.

• Openingsuren: nog tot en met 15 augustus. Maandag, dinsdag en woensdag van 14 uur tot middernacht, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 1 uur.