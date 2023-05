Zomerbar Fistong vanaf 2 juni voor de laatste keer in de Zeeweg in Oudenburg: “De mooiste vakantie vier je in je eigen stad”

Op vrijdag 2 juni start het vierde seizoen van de zomerbar van Simon Bronders, Sybren Taillieu en Martijn Verhelst. Alles begon in 2020 met Bar Abbaye op het binnenplein van de Abdijhoeve. Ook in 2021 sloegen de jongens er hun pop-bar op met dan ook Plage Abbaye, een mooie evenementenlocatie. Intussen staat het vierde jaar voor de deur van Bar Fistong, de naam die de zomerbar vorige jaar kreeg. “Het wordt ons tweede jaar op het grote terrein in de Zeeweg, maar ook het laatste”, meldt Sybren Taillieu. “De eigenaar wil de oude hoeve verbouwen, dus moeten we op zoek naar een nieuwe locatie.”

De ambitie van Simon Bronders, Sybren Taillieu en Martijn Verhelst is groot om van de editie 2023 van de pop-upbar Fistong een knaller te maken. “We willen meer dan ooit een vakantiegevoel creëren in eigen stad, hier vakantie vieren”, luidt het bij het drietal. “En daarvoor willen we nog meer doen dan vorig jaar, met leuke activiteiten, spetterende optredens, aandacht voor de kinderen. Kortom, een plek waar elke leeftijd zich thuis voelt.”

Pintjes voor 2,30 euro

Intussen is de lanceringscampagne op Facebook gestart. “We willen iedereen er bij betrekken door enkele vragen te lanceren. Hoeveel mag een pint kosten? Hoe willen jullie bediend worden? Hoe willen jullie betalen? Wat moeten we nog meer voorzien voor de kinderen? De prijs van een pint is gestart op 3 euro. Per 100 likes deden we er 10 cent af en per 100 reacties of door te delen 20 cent, zodat we nu eindigen op 2,30 euro”, vertelt Sybren Taillieu.

Veel extra’s

Bar Fistong wil meer dan ooit het uithangbord voor Oudenburg zijn en de drie jongens hopen hun eigen enthousiasme naar de inwoners over te brengen. “We willen dat iedereen zich hier amuseert, even kan ontsnappen uit de alledaagse drukte. En dat gaan we doen met veel extra’s”, zegt Sybren. Zo zullen Simon, Sybren en Martijn elke dinsdagavond gratis hapjes van de barbecue aanbieden en zal op donderdagavond een lokale band optreden, met als eerste De Constateurs op 8 juni. Wie nog suggesties voor optredens heeft, kan dit ook melden via de Facebookpagina van Fistong.

Na het succes van vorig jaar komt er op 20 juni weer een Ladies Night met deelname van een twaalftal lokale handelszaken. In het weekend zorgt een dj voor ambiance.

“Fistong is meer dan een zomerbar. Het is intussen een evenementenbureau dat tijdelijke zaken op poten zet”

Elke woensdagnamiddag staat alles in teken van de kinderen. “We voorzien een grote kidscorner, waar de kinderen elke dag welkom zijn. Op woensdag is er voor hen animatie, een springkasteel, grime… Een van onze vragen op Facebook is ook wat we nog kunnen voorzien in de kidscorner”, vertellen de jongens van Fistong. “Ja, we willen doen wat de mensen verlangen. Onze slogan luidt dan ook ‘Dit is jouw zomerbar’. En dat wordt hier weer beleven in een schitterend decor met lekkere cocktails, frisdrankjes, biertjes en hapjes.”

Om alles in goede banen te leiden, kan het drietal rekenen op een groep van 30 jobstudenten en flexi’s. “Hun taak is om onze klanten de zomer van hun leven te bezorgen. Het is een fantastische groep”, prijst Sybren de jongens en meisjes.

Toekomst

Wat volgend jaar brengt, is nog een groot vraagteken. Fistong moet namelijk op zoek naar een nieuwe locatie, nu de eigenaar voor het terrein in de Zeeweg een omgevingsvergunning en bouwaanvraag heeft ingediend om de hoeve te renoveren en er andere plannen mee heeft. “Momenteel hebben we nog geen zicht op 2024. Eens hier goed gestart, beginnen we te brainstormen voor volgend jaar. Zeker is dat we drie jongeren zijn die graag organiseren, want Fistong is meer dan een zomerbar. Het is intussen een evenementenbureau dat tijdelijke zaken op poten zet. Dat kan evengoed een winterbar zijn of een EK-dorp, want volgend jaar vinden de Europese kampioenschappen voetbal plaats”, besluiten Simon, Sybren en Martijn.