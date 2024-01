Grootscheepse politie- en douaneactie in de haven van Zeebrugge

Een grootscheepse actie van de politie en de douane in de haven van Zeebrugge leverde 23 pv’s en de inning van 3.370 euro aan achterstallige verkeersbelasting op.

Vrijdag 5 januari hield Politie Brugge een verkeersactie in de haven van Zeebrugge. Het ging om een gecoördineerde actie in samenwerking met de Federale Scheepvaartpolitie in Zeebrugge, het Technisch Steunteam van de Scheepvaartpolitie, de Vlaamse Belastingdienst en Douane & Accijnzen. Het was trouwens reeds de 12e keer dat deze actie, onder de roepnaam Portus, plaatsvond.

Alcohol en drugs

“Bedoeling was om bestuurders binnen het havengebied te controleren op het rijden onder invloed van alcohol en drugs”, vertelt woordvoerder Lien Depoorter.

“Hierbij lag de focus niet alleen op het woon-werkverkeer maar ook wie voertuigen moet verplaatsen tijdens het werk wordt geacht nuchter achter het stuur te zitten. Verder waren er nog controles op drugsbezit en werden achterstallige verkeersbelastingen en kilometerheffingen geïnd.”

Resultaten

Politie Brugge en Scheepvaartpolitie controleerden 53 wagens. Dat leverde 23 pv’s op: een onmiddellijke inning voor de gordeldracht, een onmiddellijke inning voor het misbruik van GSM achter het stuur, een pv voor alcohol in verkeer, drie pv’s voor het sturen zonder geldig rijbewijs, vier pv’s voor niet-verzekerd voertuig, vier pv’s voor drugs in verkeer (het rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken).

Daarnaast waren er negen pv’s van waarschuwing wegens niet-gekeurd voertuig, ontbreken zijspiegel of niet-reglementaire brandblusser.

Scannen

De Vlaamse belastingsdienst en de douane scanden 2054 voertuigen op één dag tijd. Dat leidde tot verkeersheffingen, zes eigenaars van voertuigen bleken hun verkeersbelasting niet betaald te hebben. Er werd voor 3.770 euro aan achterstallige taks geïnd. Twee andere chauffeurs moesten onmiddellijk een boete betalen wegens niet-gekeurd voertuig, er werd bijkomend één pv voor een niet-gekeurd voertuig uitgeschreven.

We eindigen met positief nieuws : alle zestien controles op het gebruik van rode diesel waren negatief.