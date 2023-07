Zomerterras Koffie en Klei van De Lovie opent de deuren

Het zomerterras Koffie en Klei in Ieper van De Lovie vzw uit Poperinge heeft de deuren geopend vlakbij Dikkebusvijver in Ieper. Tot 13 september kan je er terecht. Het terras is een initiatief van Atelier Het Vijverhof, een dagondersteuningslocatie van De Lovie vzw.

“Met dit pop-up zomerterras willen we verbinding maken met de buurt. We stellen ons terras open voor bezoekers uit de buurt, wandelaars van Dikkebusvijver en voor toevallige passanten. We willen dit initiatief benutten om met buurtbewoners en handelaars in contact te komen en zo te horen hoe wij leven in de buurt kunnen brengen. Iedereen is welkom voor een babbeltje en een drankje. We focussen ons met een beperkte en lokale kaart op kwaliteit. Voor onze medewerkers betekent het een eerste horeca-ervaring”, zegt Eva Bouve van De Lovie vzw.

Keramiekatelier

De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek. Het pop-up zomerterras wordt uitgebaat door de personen die De Lovie ondersteunt, de medewerkers, samen met begeleiders en vrijwilligers.

Het Vijverhof in Dikkebus is een locatie van De Lovie vzw. De landelijke site omvat een woning voor mensen met een beperking en een mix van ateliers voor dagondersteuning, onder andere een ambachtelijk houtatelier en een keramiekatelier, Het Sinterpunt. De Lovie ontving via de Koning Boudewijnstichting 5.000 euro en daarmee konden ze tafels en banken aankopen, windstevige parasols met een voet, kussens, plaids en een koffiemachine.

(Lees verder onder de foto.)

Koffie en thee wordt geserveerd in het zelfgemaakt keramiek uit Het Sinterpunt. © gf

Sappas

Koffie en Klei is elke woensdag- en vrijdagnamiddag open van 13.30 tot 16.30 uur. De kaart van het zomerterras wordt lokaal en bewust beperkt. “Je kan er proeven van koffie, hoeve-ijs, een streekbiertje, Sappas … gecombineerd met weidse vergezichten en in huis vervaardigd artistiek keramiek. Dit is een initiatief van Atelier Het Vijverhof en keramiekatelier Het Sinterpunt”, klinkt het bij De Lovie.

“Wil je keramiekatelier Het Sinterpunt bezoeken? Dat kan tijdens de opendeurdag op woensdag 13 september. Tevens de laatste dag van het zomerterras. Dit project kon gerealiseerd worden dankzij de steun van Buurten op den Buiten, een initiatief van Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij.”