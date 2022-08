De Weekbode op zomerbartoer: halte 21 en 22 in ‘t Smoothiekarreke (Ingelmunster) en Ezelbar (Wingene)

• Van waar de naam: in de weide bij de zomerbar lopen drie ezels rond, die zijn dixit de uitbaters “zo zot als een achterdeur”. Niet enkel de ezels in de pop-upweide, maar ook de honderd jaar oude bomen waar je kan genieten in de schaduw zijn een troef.

• Wie zit er achter: kunstenaars Delfine Platteeuw en Sez Giulian.

• Concept: niet commercieel. Kunst en creativiteit staat centraal. Ook rust en genieten staan hoog aangeschreven.

• Sfeer: rustig genieten in een landelijk kader. Kinderen kunnen ook diertjes komen bekijken. De kippen dwalen rond en zijn ook grote sterren bij de bezoekers.

• Zeker drinken: Ezelbier moet je zeker eens drinken.

• Zeker proeven: de kleine hapjes zijn super vers, de jonge kaas wordt vers van de kaasbol gesneden.

• Ons oordeel: de super enthousiaste en vriendelijke uitbaters laten je in een rustige en landelijk omgeving genieten van het zomergevoel en een Ezelbiertje.

• Bereikbaarheid: de bar is gelegen in de landelijke Munkelostraat 6 in Wingene. Er is parking voorzien, ook bereikbaar via fietsstraat Lostraat. Verlengkabel beschikbaar om fiets op te laden.

• Openingsuren: tot eind september open, enkel in het weekend.