Buurtrestaurant Te Goare in Oostnieuwkerke breidt uit

De gemeente Staden start op 15 september feestelijk een nieuw werkjaar van het buurtrestaurant Te Goare in wzc De Oever. Het restaurant opent momenteel elke eerste en derde donderdag van de maand voor 65-plussers. Het is volgens schepen van Welzijn Nathalie Depuydt (Open VLD) de bedoeling om het restaurant vanaf januari 2023 één keer per week te openen.

Buurtrestaurant Te Goare in het AC/DC in Staden bestaat al een tijdje. Te Goare is elke werkdag open en loopt volgens schepen Depuydt heel goed. “We mogen steeds rond de 20 mensen verwelkomen”, weet de schepen. “De anciens blijven komen, terwijl er ook geregeld nieuwe gezichten bijkomen. In 2019 zijn we ook met een buurtrestaurant in Oostnieuwkerke gestart. Dat wordt in de cafetaria van wzc De Oever georganiseerd. Door corona dienden we onze activiteiten te staken en werd nadien ook niet onmiddellijk weer opgestart. Ondertussen zijn we ons al goed aan het herpakken. Al merken we wel dat er voorlopig minder volk naar het buurtrestaurant in Oostnieuwkerke komt. Dat komt deels omdat we een deel van ons doelpubliek kwijtgespeeld zijn door overlijdens. Daarnaast zijn er veel mensen die voorlopig de boot afhouden.”

“We richten ons op mensen met weinig of geen sociaal contact”

“Ons doelpubliek bestaat uit de 65-plussers”, gaat de schepen verder. “We richten ons daarbij op mensen die geen of weinig sociaal contact hebben. Onze gasten zijn meestal alleenstaand, al komen er ook koppels. Ook mensen die een treffelijke maaltijd nodig hebben komen bij ons over de vloer. De maaltijden starten zowel in Te Goare als in Oostnieuwkerke om 12 uur. Bij meer feestelijke gelegenheden starten we om 11.30 uur. Onze gasten betalen 7,50 euro voor een maaltijd en krijgen daarvoor soep, een hoofdschotel, een dessert en een drankje. In Te Goare in Staden kan je elke werkdag terecht, in Oostnieuwkerke is het buurtrestaurant voorlopig elke eerste en elke derde donderdag van de maand open, al willen we dat begin 2023 optrekken naar 1 dag in de week. Na verloop van tijd gaan we evalueren of we het aantal openingsdagen in de week eventueel nog kunnen verhogen. Ook in Westrozebeke is er binnen de schoot van wzc Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze sinds maart een buurtrestaurant actief. Daardoor is er meteen in elke deelgemeente een buurtrestaurant. Het buurtrestaurant in Ter Westroze is overigens ook elke donderdag open, al zijn er ook daar plannen om in de toekomst meerdere dagen te openen. Er zijn trouwens afspraken met het Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze om dezelfde tarieven als in de gemeentelijke buurtrestaurants te hanteren.”

“Op donderdag 15 september openen we het nieuwe werkjaar in het Oostnieuwkerkse buurtrestaurant feestelijk”, vertelt schepen Depuydt. “Naast wortelsoep staat er kalkoenrollade met roomsaus, erwtjes op zijn Frans en krielaardappeltjes op het menu. Er is ook dessert met koffie voorzien. Wegens de feestelijke opening starten we om 11.30 uur in plaats van om 12 uur. We serveren in afwachting van de maaltijd alvast een aperitiefje. De zaal wordt feestelijk aangekleed, terwijl een personeelslid van De Oever de gasten verwelkomt met accordeonmuziek.”