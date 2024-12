Andy Eeckloo neemt iconisch café De Zwaan over: “De ziel van dit café mag zeker niet verloren gaan”

Er wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in een stukje Koekelaarse geschiedenis: Andy Eeckloo, uitbater van restaurant Den Doedel, neemt café De Zwaan over. Het nieuws verraste velen. De huidige uitbaters, Noël Decoene en Linda Vanden Bussche, sluiten eind januari 2026 de deuren na bijna 20 jaar trouwe dienst. Andy heeft grootse plannen om het iconische volkscafé te behouden.

“Dit café is zoveel meer dan een plek om iets te drinken”, zegt Andy. “Het is een ontmoetingsplaats, een stukje erfgoed dat we moeten koesteren. Ik wil ervoor zorgen dat de unieke sfeer behouden blijft. Democratische prijzen aan de toog blijven een prioriteit en de charme van een echte bruine kroeg mag niet verloren gaan.”

Naast het respecteren van tradities zoals de Koninklijke kaartersclub KAVAKO, denkt Andy ook aan innovaties. Hij overweegt een bed & breakfast op de bovenverdieping en wil toeristen de mogelijkheid bieden om met fietsen Koekelare en de omgeving te verkennen. “Ik zie dit als een kans om De Zwaan een nieuw leven te geven zonder het verleden uit het oog te verliezen”, voegt hij toe.

Met de overname wil Andy een brug slaan tussen het rijke verleden en een nieuwe toekomst voor De Zwaan.

Vier reacties

De geplande veranderingen zorgen voor gemengde reacties bij trouwe stamgasten. Vier bezoekers delen anoniem hun kijk op de toekomst van het café.

De eerste stamgast zegt: “Ik vind het heel jammer. Ik woon hier al 15 jaar en kom elke dag naar De Zwaan. Het is een plek waar ik mijn maten zie. Het zijn altijd dezelfde gezichten, maar dat maakt het net zo gezellig. We hebben hier een hechte vriendenkring opgebouwd. Het gevoel en de warmte van een bruine kroeg zijn uniek. Ik hoop echt dat Andy erin slaagt om die sfeer te behouden zoals Noël en Linda dat altijd deden.”

Een tweede stamgast uit zijn bezorgdheid. “Het is nooit meer hetzelfde als er een nieuwe uitbater komt, daar ben ik zeker van. En hoelang gaan die dat volhouden? Andy zegt wel dat hij niets wil veranderen aan het interieur, maar daar geloof ik niets van. En dat de prijzen democratisch blijven? Dat zien we nog wel. Ook vrees ik dat hij het biermerk zal veranderen. Ik kom hier net omdat ik hier mijn favoriete bier kan drinken.”

Café De Zwaan in de Dorpsstraat. (foto Coghe) © Foto Coghe

Een derde stamgast heeft meer begrip voor de situatie. “Het is normaal dat dingen veranderen. Noël en Linda hebben hard gewerkt en verdienen hun pensioen. Het is afwachten of de nieuwe aanpak beter of slechter zal zijn. Misschien krijgen we wel een positieve verrassing. Maar voorlopig kunnen we enkel hopen dat het café zijn ziel niet verliest.”

De vierde stamgast kijkt met nostalgie terug op zijn lange band met het café. “Ik kom hier al meer dan 20 jaar, zelfs nog toen Noëls ouders, Georges Decoene en Josephina Vansevenant, ‘ons Fiene’, zoals we haar noemden, achter de toog stonden. Het is een plek vol herinneringen. De sfeer en gezelligheid van dit café zijn onvervangbaar. Ik hoop dat de nieuwe eigenaar die traditie respecteert. De oudere generatie die hier komt, wordt er ook niet jonger op en we blijven niet eeuwig leven. Ik vrees dat Andy toch wel ooit dit interieur volledig zal moderniseren.”

Bierprijs

Andy Eeckloo heeft een antwoord klaar: “De mensen mogen gerust zijn, ik zal niets – maar dan echt niets – veranderen aan het interieur. Het authentieke karakter van De Zwaan blijft behouden. Ook de prijs voor een pintje blijft ongewijzigd.”

Hij merkt bovendien een trend op: “Volkscafés worden weer populair, ook bij de jeugd. Ze keren terug naar plekken waar gezelligheid centraal staat, weg van de etablissementen waar je meer dan 15 euro betaalt voor een gin. Ik merk dat er vraag is naar Stella en een biertje van het vat en ik zal bekijken wat daarin mogelijk is.”

De grootste uitdaging, geeft Andy toe, ligt echter in het vinden van geschikte uitbaters. “Niemand kan Noël en Linda vervangen, zij zijn al 20 jaar de vertrouwde gezichten achter de toog. Maar ik doe er alles aan om opvolgers te vinden die hun warmte en gastvrijheid kunnen evenaren. De ziel van De Zwaan mag niet verloren gaan.”