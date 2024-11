“Dit stukje Koekelaarse geschiedenis mag niet verdwijnen”: Andy Eeckloo neemt café De Zwaan over

Het nieuws kwam als een verrassing voor velen: café De Zwaan in de Dorpsstraat 14 wordt overgenomen door Andy Eeckloo. Het iconische café, dat al jarenlang een belangrijke rol speelt in het sociale leven van Koekelare, krijgt daarmee een nieuwe eigenaar. De huidige uitbaters, Noël Decoene (67) en Linda Vanden Bussche (64) , hebben het café bijna 20 jaar met hart en ziel uitgebaat en gaan nog even door tot eind januari 2026.

Andy Eeckloo (41) is vastbesloten de rijke geschiedenis en de karakteristieke sfeer van café De Zwaan te bewaren. “Er is nog ruim de tijd om alles goed uit te denken”, zegt Andy. “Het compromis is getekend en ik heb de grote lijnen al uitgestippeld. Wat betreft het interieur, daar wil ik niets, maar dan uitdrukkelijk niets aan veranderen. De authenticiteit van dit café moet behouden blijven, het is een stukje Koekelaarse geschiedenis. Ook de democratische prijzen aan de toog wil ik zo houden, het moet een volkscafé blijven.”

Ook de kaartersclub, KAVAKO, een koninklijke vereniging blijft. “Het café en de kaartersclub zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die traditie wil ik zeker behouden”, aldus Andy. Daarnaast heeft hij plannen voor de bovenverdieping, die hij wil renoveren tot een bed & breakfast. “Ik denk erover na om fietsen ter beschikking te stellen voor de gasten. Het zou het toerisme in Koekelare alleen maar ten goede komen.”

Weloverwogen keuze

De ligging van café De Zwaan biedt Andy extra mogelijkheden. Zijn restaurant, Den Doedel, ligt vlak achter het café. “De aankoop van De Zwaan is een weloverwogen keuze. Het vergroot de parking voor het restaurant, wat nodig is door het groeiende succes van het restaurant en de jaarlijkse Doedelfeesten. Ook biedt het kansen om in de toekomst eens een optreden te organiseren”, vertelt Andy.

“Het restaurant Den Doedel blijft wel mijn hoofdzaak”, gaat Andy verder. “Niet vergeten dat dit al 70 jaar als horecazaak is en waar ik samen met mijn team – waar ik steeds kan op rekenen – honderd procent achter sta. Stien Vandevijvere en de flexijobbers, daar kan ik altijd op rekenen en mijn wederhelft, Melissa Vantuyne steunt me steeds in al mijn gekte en gedrevenheid. Zonder hen zou dit alles niet mogelijk zijn. De zaak werd ondertussen volledig vernieuwd en uitgebreid met nieuwe toiletten, spiksplinternieuwe keuken, overdekt buitenterras waar tot 50 personen kunnen komen eten. We werken steeds met verse producten en iedereen is welkom, tot zelfs heel laat op de avond. We verhuren feestmateriaal en koelwagens, en dit is al heel wat.”

Uitbater gezocht

“Een van de grootste uitdagingen zal nu het vinden van een geschikte uitbater voor het café zijn. Ik zoek iemand die met dezelfde flair, passie en toewijding het café verder wil uitbaten, zoals Noël en Linda dat altijd met hart en ziel hebben gedaan. Het is belangrijk voor mij dat de nieuwe uitbater de ziel en de traditie van het café kan voortzetten en tegelijkertijd openstaat voor nieuwe ideeën om het café verder te laten groeien. Ik ben op zoek naar een enthousiaste partner met verantwoordelijkheidszin en met zakelijke inzichten maar die ook het vermogen heeft om een goede sfeer te creëren. Geïnteresseerden die zich aangesproken voelen door deze uitdaging kunnen altijd contact met me opnemen. Het is een mooie kans voor de juiste persoon om een belangrijke rol te spelen in de toekomst van café De Zwaan en Koekelare als geheel”, eindigt Andy.

Met de overname van De Zwaan zorgt Andy Eeckloo ervoor dat dit culturele erfgoed van Koekelare behouden blijft voor de toekomst. “Ook onze privéwoning wordt aangekocht door Andy waar zijn mama dan zal in wonen. Onze klanten hebben nog ruim de tijd om hun drankbonnetjes in te wisselen en tot 31 januari 2026 staan wij zoals steeds paraat”, lachen Linda en Noël.