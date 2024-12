Den Doedel pakt uit met Winterfest

Met het einde van het jaar in zicht pakt restaurant Den Doedel uit met de eerste editie van ‘Winterfest 2024’, op zaterdag 28 december op de ruime parking van het restaurant in de Noordomstraat 15.

Andy Eeckloo (41), zaakvoerder van restaurant Den Doedel, kijkt vol enthousiasme uit naar het evenement. “We geven er een stevige knal op”, zegt hij met een brede glimlach. “Het organiseren van zo’n groot evenement is een hele uitdaging. Zonder de steun van mijn vrouw en toeverlaat Melissa Vantuyne, mijn trouwe rechterhand Stien Vandevyvere, en natuurlijk mijn fantastische team, zou dit nooit gelukt zijn.”

Gratis toegang

Het Winterfest 2024 gaat om 18 uur van start en is volledig gratis. “We trappen af met een verrassingsoptreden van Lester Moore & The Pace Weavers. Deze band neemt je mee naar de gouden jaren van de muziek, met klassiekers uit de jaren 50 en 60. Denk aan Franky Valli, Roy Orbison en de Beatles, maar ook Italorock komt aan bod. Liedjes als Summer in the City, Ring of Fire en Kom van dat dak af zullen zeker niet ontbreken”, vertelt Andy.

Na dit optreden volgt om 21 uur de bekende pop- en rockcoverband ‘Het Archief’. “Zij zorgen voor de perfecte overgang naar de avond met hun energieke muziek”, aldus Andy.

Afterparty

De feeststemming wordt daarna voortgezet met een afterparty, verzorgd door DJ Sugar Benji, die de hitlijsten van de jaren 80 en 90 naar voren brengt. “Het restaurant is de hele avond open dus komen eten en dan genieten van een leuk optreden kan dé perfecte avond zijn. Buiten op de parking zijn er eetstanden en natuurlijk is er ook glühwein om de koude te trotseren”, voegt Andy eraan toe.

“Winterfest 2024 wordt een avond vol muziek, dans en plezier, en mijn team en ik hopen iedereen te verwelkomen voor een gezellige en spetterende afsluiter van het jaar. En wie weet, organiseren we aan het einde van volgend jaar wel een tweede editie”, besluit Andy. (SVE)