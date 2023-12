Van Milk Inc tot The War on Drugs: nu al uitkijken naar veelbelovende West-Vlaamse festivalzomer

De ovenhapjes en kroketten zijn nog niet eens gepasseerd, of daar zijn de eerste namen voor de festivalzomer al. Wie nog een last-minute kerstcadeautje zoekt, kan voor sommige zelfs al tickets in voorverkoop kopen. Eén ding is zeker: in onze provincie wordt het deze zomer puzzelen met je vrije weekends, want er is meer dan genoeg keuze.

Moen Feest – 5, 6, 7 juli – Moen

Een deelgemeente van Zwevegem met nog geen drieduizend inwoners trapt de West-Vlaamse festivalzomer begin juli in gang met al minstens twee kleppers van formaat. Niemand minder dan Clouseau komt naar Moen afgezakt, om er hun veertigste verjaardag te vieren. Op 16 december 1984, om 11 uur om precies te zijn, traden ze immers voor de allereerste keer op.

Dat de band na tientallen uitverkochte Sportpaleizen ook festivalpodia aankan, bewezen Koen en Kris Wauters afgelopen zomer nog op Pukkelpop, waar ze als mystery guest een overvolle Marquee deden ontploffen. Komen daarnaast ook een feestje bouwen in Zwevegem: het bekende partyduo Omdat Het Kan & Average Rob, dat het festival in stijl belooft af te sluiten, dan wel te slopen.

Summerlove – 11 juli – Oostende

Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag besluit het gloednieuwe festival Summerlove te trakteren op het kruim van het Vlaamse en bij uitbreiding Nederlandstalige muzieklandschap.

Het gloednieuwe festival Summerlove is het kleine broertje van het dancefestival Ostend Beach, dat één dag later van start gaat op dezelfde locatie, maar boort duidelijk een andere doelgroep aan. Onder andere Regi (mét Linda!), Pommelien Thijs en Suzan & Freek kruipen op 11 juli op het podium op het Klein Strand, meer namen volgen later.

Ostend Beach – 12, 13, 14 juli – Oostende

Voor Ostend Beach wordt het een extra mooie editie, want het dancefestival viert z’n kristallen jubileum. Het 15de verjaardagsfeestje wordt opgeluisterd door de wereldberoemde Amerikaanse dj en Grammy-winnaar Armand Van Helden, die daarmee ook meteen z’n enige optreden in ons land geeft volgend jaar.

Met Eli Brown staat een van de hipste techno-artiesten van het moment geprogrammeerd, en met Jamie-Lee Six & Louis XIV twee van de hipste West-Vlamingen. Mogen uiteraard ook niet ontbreken op een goed feestje: Omdat Het Kan & Average Rob. De affiche wordt in de loop van 2024 verder aangevuld.

Cactusfestival – 12, 13, 14 juli – Brugge

Cactusfestival trekt deze zomer een blik met grote namen open, vooral van indrukwekkende vrouwelijke artiesten. Zo komt de Godmother of Punk oftewel Patti Smith met haar kwartet bewijzen dat ze zelfs na vijf decennia nog niet moet onderdoen voor al het jonge muziekgeweld. Grammy-winnares Brittany Howard, de voormalige frontvrouw van Alabama Shakes, laat zien dat ze het in haar eentje ook meer dan uitstekend redt.

De iconische Cat Power brengt dan weer haar interpretatie van het legendarische concert van Bob Dylan in de Royal Albert Hall uit 1966. Tot slot sluit wereldtopper The War On Drugs met een exclusieve, twee uur durende show het driedaagse Cactusfestival af. Dat belooft voor de volgende lading namen!

Beach Festival Nieuwpoort – 19, 20, 21 juli – Nieuwpoort

Na een ongetwijfeld meer dan geslaagde doortocht in Zuid-West-Vlaanderen begin juli zet Clouseau hun veertigste verjaardagsfeestje vrolijk verder in het Maritiem Park van Nieuwpoort.

Naast de broertjes Wauters wist de organisatie echter nóg een indrukwekkende naam te strikken voor hun nog onvoltooide affiche: Sting, de legendarische frontman van The Police die ook solo maar al te goed weet hoe hij een festivalpodium in lichterlaaie zet.

Festival Dranouter – 2, 3, 4 augustus – Dranouter

Van de – doorgaans bijzonder uitgebreide – line-up van Festival Dranouter is momenteel slechts één naam bekend, maar het is wel meteen een headliner: folkrockband The Waterboys reist in 2024 af naar het idyllische Heuvelland.

Al mochten we dat eigenlijk nog niet weten: naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag werd zanger Mike Scott opgebeld door het Radio1-programma Classic Stories, waar hij prompt zijn plekje op de affiche verklapt. Ach, het kan de beste overkomen!

Alcatraz Hard Rock & Metal Festival – 9, 10, 11 augustus – Kortrijk

Minder geheimhouding bij West-Vlaanderens hardste festival, dat onlangs in één klap zo maar even vijftig namen op de affiche van 2024 zwierde. Het belooft wederom een gevarieerde line-up te worden, met als headliners onder andere Architects, Amon Amarth, Opeth, Clutch, Hatebreed en Cradle of Filth. Er komen sowieso nog meer namen aan, maar de voorlopige lijst is nu al op de website van Alcatraz te vinden.

W-Festival – 23, 24, 25 augustus – Oostende

Het immer nostalgische W-Festival start de editie van 2024 met een nineties best of, met onder andere 2 Unlimited, Snap! en Culture Beat op de eerste festivaldag, terwijl de Britse superster Bonnie Tyler de driedaagse afsluit.

Tussenin kan je onder andere de heupen los schudden met Kid Creole & The Coconuts, keihard meezingen met popzanger (en ex-frontman van Spandau Ballet) Tony Hadley of een poging tot rappen doen met Sugarhill Gang. Meer namen volgen later.