Naast wereldtopper The War on Drugs komen punkoma Patti Smith en soulzangeres Brittany Howard naar het Cactusfestival in de zomer van 2024

Na The War on Drugs strikt het Cactusfestival Patti Smith: de ‘godmother’ – oma – van de punk zal op zaterdag 13 juli concerteren in het Minnewaterpark in Brugge. Diezelfde avond treedt ook de flamboyante Brittany Howard, de vroegere frontvrouw van de soulband Alabama Shakes, op het Cactusfestival op. Een derde naam is Cat Power, die een ode aan Bob Dylan zal brengen.

Dinsdag pakte Cactus Muziekcentrum al met het nieuws uit dat The War On Drugs het Cactusfestival afsluit op zondag 14 juli. Nu worden ook Patti Smith, Brittany Howard (bekend van Alabama Shakes) en Cat Power toegevoegd aan de line-up. Tickets gaan op vrijdag 15 december om 11 uur in verkoop.

Met Patti Smith haalt Cactus een levende legende naar Brugge. Op zaterdag 13 juli treedt ze met haar kwartet aan in het Minnewaterpark. Feminist. Activist. Auteur. Singer-Songwriter. ‘Godmother of Punk’. Patti Smith is het allemaal. Haar muziek boette na vijf decennia nog geen splinter aan kracht en urgentie in.

Hits als ‘Because The Night’ en ‘Dancing Barefoot’ introduceerden haar bij een groter publiek. Met ‘People Have the Power’ schreef ze een nummer waar we in turbulente tijden altijd naar terug kunnen grijpen.

Soul

Diezelfde dag sluit Brittany Howard met haar band de avond af. Als frontvrouw van Alabama Shakes joeg Brittany Howard met haar krachtige stem in 2012 een aardschok door de Amerikaanse roots & rock scene. Singles als ’Hold on’, ‘Don’t Wanna Fight’ en ‘Shoegaze’ schoten als een raket door de alternatieve hitlijsten.

Brittany Howard sluti de tweede dag van het Cactusfestival af. © Cactus Music

Op haar solodebuut ‘Jaime’ uit 2019 trok ze haar sound volledig open tot een eclectische mix van 60’s R&B, neo-soul, synth-rock, jazz en hiphop-beats, met als resultaat een Grammy voor de single ‘Stay High’. Het nieuwe album ‘What Now’ vormt een voorproefje op wat live te verwachten valt: een eclectisch én overweldigend muzikaal feest.

Cat Power Sings Dylan ’66

Cat Power, het alter ego van Chan Marshall, komt op zondag 14 juli naar Cactusfestival met een herinterpretatie van het ‘Royal Albert Hall Concert’ van Dylan. Een legendarisch concert dat in 1966 voor de nodige controverse zorgde omwille van zijn deels niet-akoestisch/elektrisch karakter, in die tijd een absolute vloek in de breed gedragen folkscene.

Cat Power © Cactus Music

Cat Power is een artieste van wie het coveren van andermans werk een belangrijke plaats inneemt in haar oeuvre, maar nog nooit ging ze zo diep en gepassioneerd te werk als voor dit project. Opgegroeid met de Dylan platen van haar ouders, kent ze het werk van de zanger-poëet quasi vanbuiten. Door de trouwe setlist met enkele van Dylans grootste classics, haar diepe respect voor het bronmateriaal en originele arrangementen én haar onvermijdelijke eigen stemtimbre, blaast Cat Power de legende nieuw leven in.

Ticketverkoop

Patti Smith, Brittany Howard en Cat Power spelen, net als The War On Drugs een exclusieve set op Cactusfestival. Cactusfestival vindt plaats op 12, 13 en 14 juli in het Minnewaterpark in Brugge. Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt. De ticketverkoop voor Cactusfestival 2024 start op vrijdag 15 december 2023 om 11 uur.

Meer info op www.cactusfestival.be