Pommelien Thijs, Regi en Suzan & Freek headliners van gloednieuw festival Summerlove in Oostende

Zon, zee en strand: het lijkt ver weg als je op dit moment naar buiten kijkt, maar het aftellen naar een heerlijke (festival)zomer kan wél al beginnen. Duid alvast 11 juli aan in je agenda, want dan strijkt Summerlove neer op het strand van Oostende. Een gloednieuw en eendaags muziekfestival met op het podium onder andere Regi ft. Linda & guests, de Nederlandse popsensatie Suzan & Freek en Pommelien Thijs.

Op 11 juli, de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, staat het kruim van het Belgische en Nederlandse muzieklandschap op het podium aan de kust tijdens Summerlove. Een gloednieuw festival én het kleine broertje van het meerdaags dancefestival Ostend Beach. Dezelfde locatie, dezelfde organisatoren, maar een totaal ander muziekconcept én met een ander doelpubliek.

Kleppers op affiche

De organisatie maakt nu de eerste namen bekend en dat zijn meteen kleppers van formaat. Op het podium van Summerlove onder andere Regi én Linda, Pommelien Thijs en Suzan & Freek. Eén voor één toppers die bovenaan de Vlaamse hitlijsten prijken. De komende tijd voegt de organisatie extra namen toe aan de line-up.

Jan Mortelmans, organisator Summerlove: “Hoe vier je beter de Vlaamse Feestdag dan aan onze Belgische kust en in het gezelschap van Nederlandstalige artiesten. Het Klein Strand in Oostende wordt helemaal omgetoverd tot festivaldorp met zicht op zee. Je geniet hier op 11 juli van de muziek op twee verschillende podia terwijl de zomerzon langzaam wegzakt in de Noordzee.”