The Waterboys kondigen zichzelf aan voor Festival Dranouter 2024

Het was frontman Mike Scott zelf die het nieuws aankondigde tijdens een telefoongesprek op Radio 1. Festival Dranouter 2024 vindt plaats in het weekend van 2, 3 en 4 augustus.

Naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag werd Mike Scott opgebeld door het Radio1-programma Classic Stories én door zijn superfan Joost Zweegers (Novastar, red.). Frontman Mike verklapte op de radio dat The Waterboys een van de headliners zullen zijn op Festival Dranouter 2024, waarop Joost trouwens het volgende beloofde: “We’ll meet on stage, ik doe graag een nummer mee.”

Tickets

Voor de vroege beslissers start vanaf vrijdag 15 december de early bird-actie. Wie dat wil kan dan al zijn/haar ticket aankopen voor het festival van komende zomer. Tijdens deze laatste grote ticketactie bespaar je 7 euro op een weekendticket en 3 euro op een campingticket.

50-jarig bestaan

Festival Dranouter 2024 vindt plaats in het weekend van 2, 3 en 4 augustus en maakt zich op voor een jubileumeditie. “Samen vieren we de 50ste editie van het festival onder de noemer ‘50 Years of New Traditions’”, klinkt het bij de organisatie.