Moen Feest pakt opnieuw uit met Clouseau

Moen Feest lijkt nog veraf, maar toch dropt de organisatie al een eerste headliner, niemand minder dan Clouseau. Moen Feest vindt plaats op 5, 6 en 7 juli en vanaf nu tot 5 januari kunnen kaarten gekocht worden aan voordeeltarief.

2024 belooft een feestjaar te worden voor Clouseau, want dan bestaat de band maar liefst 40 jaar. Op 16 december 1984, om 11 uur om precies te zijn, traden ze voor het eerst op, in het CC Sint-Genesius-Rode.

Hoofdpodium

Koen en Kris Wauters hoeven zeker geen introductie. Hun band is al decennia populair en is in tussentijd uitgegroeid tot vaderlands muzikaal erfgoed. Hun oeuvre omvat meerdere ijkpunten van de Nederlandstalige popmuziek die zelfs onze taal hebben beïnvloed.

“Clouseau speelt op vrijdag 5 juli op het hoofdpodium van Moen Feest. Hierdoor behoort Moen Feest tot het select clubje van festivals waar men in 2024 de groep aan het werk kan zien. Daar zijn we als organisatie uiteraard trots op.”, zegt Moen Feestwoordvoerder Nico Vanderschelden.

Average Rob

Eerder maakte de organisatie al bekend dat Average Rob en Omdat Het Kan op zondag 7 juli zullen aanwezig zijn. De komende weken deelt de organisatie nog tal van andere namen.

Voor de volgende editie werkt de organisatie niet langer met een fysieke Early Bird voorverkoopdag. “Dit wil echter niet zeggen dat er geen zaakjes te doen zijn. Tickets aan voordeeltarief zijn nu aan voordeeltarief online te koop gedurende de gehele eindejaarperiode tot 5 januari.”

Recordeditie

Moen Feest kende dit jaar een recordeditie met meer dan 14.000 bezoekers op drie festivaldagen met o.a. Adamo, Axelle Red, Camille, Bart Peeters en Niels Destadsbader. Het lijkt er dus nu al op dat men dit succes volgend jaar zal evenaren of overtreffen.