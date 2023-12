Ook Clouseau40 kleurt affiche van Beach Festival Nieuwpoort

Na de veelbelovende aankondiging van Sting op vrijdag pakt het Beach Festival Nieuwpoort uit met een ‘Belgische’ zondag. Niemand minder dan Clouseau viert hun veertig jaar ook op Beach Festival Nieuwpoort op zondag 21 juli 2024, onze nationale feestdag.

Dat Koen en Kris Wauters volgend jaar met Clouseau40 hun veertig jarig bestaan vieren, was al geweten. De verkoop van de jubileumconcerten in het sportpaleis ging dan ook razendsnel en het is duidelijk dat iedereen de indrukwekkende carrière en fenomenale hitlijst van beide broers mee wil vieren.

In aanloop naar die concerten plant Clouseau een uniek zomerconcert tijdens de derde en laatste dag van het Beach Festival in Nieuwpoort. Met dit concert in echte festivalsfeer én zicht op zee wil de organisatie Clouseau40 op een eigen, aparte manier vieren.

Ook Metejoor op de affiche

Naast Clouseau pakt Beach Festival Nieuwpoort ook nog uit met een andere Vlaamse hitsensatie op de laatste dag: Metejoor. Fans van oerdegelijke nummers van eigen bodem zullen er dus zeker aan hun trekken komen.

Ticketverkoop neemt recordstart

De aankondiging van Sting vorige week zorgde ervoor dat ticketverkoop een razende start nam. Wie het festival één, twee of drie dagen wil bijwonen moet dus snel zijn. Tickets zijn verkrijgbaar via www.beachfestival.be. Op die site is ook meer informatie te vinden. De headliners voor zaterdag 20 juli en de volledige affiche zal de organisatie binnenkort bekendmaken.