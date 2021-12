Filmregisseur Jan Verheyen: “Sluiting bioscopen gaat in tegen advies van de experten”

De beslissing om alle bioscopen te sluiten vindt geen begrip bij filmregisseur Jan Verheyen. De Ruddervoordenaar is niet mals voor het overlegcomité: “Er zit absoluut geen logica in dit besluit, het gaat zelfs in tegen het advies van de experten.”

“Ik heb begrip voor onze politici die in zeer moeilijke tijden, zonder referentiekader, beslissingen moeten nemen. Maar ik zou het fijn vinden als er in hun besluiten enige logica zit. De recente maatregelen zijn inconsequent”, hekelt filmregisseur Jan Verheyen, die in Ruddervoorde woont.

Protest

Jans protest tegen de sluiting van de bioscopen bevat drie argumten. “Vooreerst hebben de experten geenszins het advies gegeven om de cinema’s te sluiten”, zegt de regisseur. “De virologen wilden een verlenging van de huidige maatregelen die zorgen dat een bioscoopbezoek op een erg veilige manier kan plaatsvinden.”

“Marc Van Ranst heeft de beslissing van het overlegcomité, dat veel verder gaat dan het advies van de experten, bekritiseerd met dé quote van de week: Glühwein heeft gewonnen van cultuur! Zelfs de gematigde Erika Vlieghe heeft bekend dat zij niet geadviseerd heeft om bioscopen te sluiten. Het is buitengewoon dat adviezen voor een sector, waarvan bewezen is dat die veilig werkt, niet gevolgd worden door onze regeringen.”

“Ten tweede is de motivatie van premier Alexander De Croo en minister Frank Vandenbroucke stuntelig. Oké, er is een verschil tussen evenementen binnen en buiten. Dat de kerstmarkten mogen plaatsvinden, daar heb ik geen probleem mee. Maar durft er iemand echt beweren dat op café gaan en een trouwfeest met 200 man bijwonen veiliger is dan naar de bioscoop te gaan, waar de mensen op veilige afstand en met een mondmasker naar een film kijken?”

Wereldvreemd

“Zijn onze politici wereldvreemd? Ik besef wel dat Frank Vandenbroucke niet het type is dat omstreeks middernacht op een trouwfeest recht op zijn stoel gaat staan, met een servet begint te zwaaien en Le lac du Connemarra van Michel Sardou luidop mee brult. Maar minister-president Jan Jambon zal het toch wel al eens meegemaakt hoe het eraan toegaat op een Vlaams volksfeest? En niemand zal op trouwfeesten komen controleren of de regels wel nageleefd worden! Beseffen onze ministers niet wat de zware economische gevolgen zijn voor de filmsector, die het al twee jaar lastig heeft, nu de bioscopen gesloten worden?”

“Mijn derde argument is dat onze jeugd, die al twee jaar lang de riem moet aanhalen en nauwelijks nog mag uitgaan, nu ook zijn laatste vorm van ontspanning kwijt is. Dat is ongehoord! Mijn jongste film Bittersweet Sixteen is dinsdag in première gegaan, om woensdag te horen dat hij vanaf zondag vijf weken lang niet mag vertoond worden!”

Crisis

“Tussen nu en eind januari 2022 zouden er 42 nieuwe films uitkomen! Er zitten daar drie Vlaamse films bij van producenten die geen subsidies krijgen. Voor de promotie van mijn film heb ik 150.000 euro uitgegegeven. Dat bedrag ben ik kwijt. Want als de film in februari of tegen de Paasvakantie in roulatie gebracht wordt, moet ik datzelfde bedrag opnieuw ophoesten! Een premietje links of rechts zal dit niet compenseren. Dit is een ramp voor de Vlaamse filmsector. We zitten in crisismodus, ik zal overleg plegen met de andere producenten”, aldus Jan Verheyen.