Blankenberge tevreden over hoge vaccinatiegraad covid-19: “Met dank aan doorgedreven campagne”

Burgemeester Björn Prasse (Open VLD) is tevreden over de uitstekende vaccinatiecijfers die Blankenberge kan voorleggen.

“Dankzij een doorgedreven campagne heeft ruim 65% van onze 18+’ers een herfstboostervaccin gezet. Het gemiddelde in West-Vlaanderen in die categorie is 55,54% en voor heel Vlaanderen 52,26%. Wanneer we het percentage van de Blankenbergse 65+’ers bekijken, zien we dat zelfs 82% de boostervaccin heeft gezet. We scoren dus over de hele lijn beter dan gemiddeld.”

Gaat het over de volledige vaccinatiecampagne – basisvaccinatie én boostervaccins, dan scoort Blankenberge met 97,24% ook nog altijd zeer goed: in West-Vlaanderen werd 95,38% gevaccineerd, op Vlaams niveau 93,48%. “Een mooie bevestiging dat we ons enorm ingespannen hebben in de strijd tegen covid-19”, aldus Prasse. Het vaccinatiecentrum op de campus van AZ Zeno werd ondertussen opgedoekt.