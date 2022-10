Na corona kampt Jan Yperman Ziekenhuis nu ook met energiecrisis: “De reserves zijn nog niet bijgevuld”

Het Jan Yperman Ziekenhuis likt nog zijn wonden na twee lange covidjaren. Algemeen directeur Frederik Chanterie ziet minder reserves bij zijn medewerkers en vreest voor nieuwe uitval komende winter. De energiecrisis komt daar nog eens bovenop. “Onze energiekosten zullen wellicht verviervoudigd worden”, aldus Chanterie.

Het kruim van de Vlaamse ziekenhuiswereld was afgelopen maandag te gast in het Jan Yperman Ziekenhuis voor de vijfde virtuele conferentie ‘Kwaliteit Blijft en Leeft’. Hoewel die nog in opbouw is, vond de conferentie plaats in de nieuwe vleugel van het ziekenhuis, dat het nieuwe onderkomen moet worden voor de kinder- en jongerenpsychiatrie, een revalidatie-afdeling en de dialyse.

Nieuwe vleugel opent eind volgend jaar

“De tweede verdieping is momenteel één grote ruimte die nog deels in ruwbouw staat, maar het is winddicht. Met de nodige inkleding hebben we daar een conferentieruimte van gemaakt”, vertelt directeur Frederik Chanterie. “We gaan de vleugel normaal eind volgend jaar openen.”

“Dat wordt een belangrijke meerwaarde, want het biedt onder andere de mogelijkheid om kinder- en jongerenpsychiatrie dichtbij te organiseren. Door de verhuis van de afdeling Sp-Locomotorische revalidatie van Wervik naar hier zullen we een stuk efficiënter en kwaliteitsvoller kunnen werken.”

“De stijgende energiekosten worden niet doorgerekend aan de patiënt”

Nochtans zijn het moeilijke tijden om grote investeringen te doen. Net als veel andere bedrijven en openbare besturen kreunt het Jan Yperman Ziekenhuis onder de inflatie en de torenhoge energiekosten. “In 2022 zijn onze energiekosten al verdubbeld en wellicht zullen ze in 2023 nog eens verdubbelen als het zo doorgaat.”

“Voor de energiecrisis was onze energiekost ongeveer 1,2 miljoen euro. Nu zitten we voor 2022 al aan 2,4 miljoen euro en als de stijgende energiekosten aanhouden, schatten we dat het tegen eind volgend jaar zal stijgen naar 4,8 miljoen euro.”

“Dat gaan we uiteraard niet doorrekenen aan de patiënten, want wat zij betalen, wordt vastgelegd door de overheid. De overheid zal een deel van de energiekosten bijpassen, maar het is nu nog niet duidelijk hoeveel. We zijn bezorgd dat het niet alles zal zijn. Persoonlijk ben ik daar eigenlijk zeker van, maar op het einde van de rit moet de rekening wel kloppen.”

Zoveel mogelijk energie besparen

Dus zoekt men in het ziekenhuis ook allerlei manieren om energie te besparen. “We zullen nog meer inzetten op zonnepanelen en kijken voor relighting. Op piekmomenten zullen we nog meer een beroep doen op onze warmtekrachtkoppeling, zodat we zo weinig mogelijk elektriciteit en gas van het net moeten nemen.”

“We zijn ook aan het bekijken of we onze toestellen op een verschillend moment kunnen opstarten, zodat er minder piekverbruik is. Een voordeel is alvast dat onze koelinstallaties recent vernieuwd werden.”

Nieuw medisch centrum in Diksmuide

Hoewel bedrijven en besturen volop investeringen uitstellen of annuleren, blijft het Jan Yperman Ziekenhuis nieuwe initiatieven nemen. “Naast deze nieuwbouw zijn we bezig met de uitbouw van een medisch centrum in Diksmuide. We gaan daar een CAD (collectieve autodialyse, red.) opstarten. Onze radiologie, die we nu al hebben in het centrum van Diksmuide, komt ook naar daar.”

“Een andere belangrijke investering die in de pijplijn zit, is de volledige vernieuwing van ons cathlab (de onderzoeks- en behandelafdeling binnen de dienst cardiologie, red.). Die investeringen gaan door. Sommige dingen kan je uitstellen, maar niet alles. Bepaalde toestellen zijn op het einde van hun levensduur. Mochten we die niet vernieuwen, dan zou men ook het onderhoud niet meer kunnen doen.”

“We zijn nu meer bezorgd over de uitval van onze eigen mensen”

Ondertussen moet het ziekenhuis nog bekomen van de coronacrisis. Momenteel is het op dat vlak rustig, al is er in de media wel al hier en daar sprake van de komst van een ‘herfstgolf’. “Een golf zou ik het bij ons op dit moment zeker nog niet noemen. Het aantal patiënten stijgt wat. We hebben er nu (maandag, red.) twaalf, maar geen enkele op intensieve zorgen. Dat is nu al twee weken dat we boven de tien coronapatiënten zitten.”

“Voorlopig ben ik minder bezorgd over een groot aantal opnames, de grootste bezorgdheid die wij hebben is uitval van eigen mensen met een coronabesmetting. Het is al niet evident om mensen te vinden. Als je dan mensen hebt die uitvallen, dan komt er extra druk op je organisatie.”

“Dan zijn het de mensen die overblijven die dat op zich moeten nemen. Deze zomer was het al wat drukker, net omdat er voor bepaalde ingrepen een inhaalbeweging moest gebeuren. We zijn geleidelijk aan mee, maar er is wel bezorgdheid over wat de komende periode brengt.”

Zware duw

De ziekenhuisdirecteur erkent dat het personeel de coronacrisis nog niet helemaal verteerd heeft. “Je voelt dat de reserves na twee lange covidjaren nog niet bijgevuld zijn. De mensen hebben enorm veel steun aan de collega’s, maar je merkt wel dat men nu al zegt: potverdikke, niet nog een keer. Dat leeft wel. De mensen hebben een zware duw gehad en de buffer moet nog hersteld worden.”

Al heeft corona ook voordelen gehad voor de werking van het ziekenhuis, die op sommige vlakken efficiënter geworden is. “Tijdens corona zijn veel ingrepen waarbij de patiënten normaal bleven overnachten, teruggebracht naar één dag.”

“Tijdens corona zijn we opgestart met covidcare@home en deze week zijn we ook gestart met CardioCare@Home, waarbij we vanuit het ziekenhuis het hartritme opvolgen van patiënten na een hersenbloeding. Dat is belangrijk want dat maakt het ziekenhuisverblijf korter én de patiënten zijn sneller terug in het comfort van hun eigen huis. Die evolutie was eigenlijk al een aantal jaren bezig, maar corona heeft dat versneld.”

Bewondering

Op 1 januari zal het vijf jaar zijn dat Frederik Chanterie directeur werd van Jan Yperman Ziekenhuis. De 45-jarige Waregemnaar zegt terug te kijken met fierheid, bewondering en met enthousiasme en dankbaarheid. “We hebben toch veel kunnen realiseren, ondanks covid. Ik heb heel veel bewondering voor iedereen die hier werkt.”

“Niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de meer dan honderd vrijwilligers. Voor het engagement dat ze opnemen voor de patiënten, maar ook voor elkaar. Het Jan Yperman Ziekenhuis is voor een deel familie. Die verbondenheid met elkaar is de reden waarom je dat stapje meer zet. Enthousiast en dankbaar ben ik dan weer omdat ik in een omgeving mag werken die een groot engagement opneemt voor de regio.”

Plannen om te stoppen en andere horizonten te verkennen, zijn er niet. “Stoppen? We zijn nog maar pas begonnen. Er zijn echt wel nog veel dingen die we willen doen. We kunnen nog veel stappen zetten, denk ik. Eén: omdat we de mogelijkheden hebben. En twee: omdat we écht goeie mensen hebben.”