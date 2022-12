Vaccinatiecentrum Furnevent in Veurne sluit de deuren na 180.000 prikjes

Donderdagvoormiddag werden de laatste coronaprikken gezet in het vaccinatiecentrum ‘Furnevent’ in Veurne.

Er kwamen een 200-tal personen uit de regio Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Alveringem opdagen om een laatste prik te krijgen.

In totaal werden in het vaccinatiecentrum in Veurne 180.000 prikken gezet tussen 21 februari 2021 en 15 december 2022. Het centrum kon rekenen op de medewerking van 312 niet-medische vrijwilligers en een 280-tal medisch geschoolde medewerkers. (José Tyteca)