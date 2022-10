Coronabesmettingen blijven stabiel, maar ziekenhuisopnames lijken wel licht te stijgen

Het is duidelijk dat de huidige herfstgolf er toch anders zal uitzien dan die in 2020 en 2021. Het gemiddeld aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen leek begin deze maand aan een opmars bezig te zijn, maar de verwachte sterke stijging blijft uit. In tegendeel: deze week werden besmettingen geregistreerd, 13 procent minder dan eind september. Daarmee volgt onze provincie de nationale trend niet, waar een stijging van 11 procent werd opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano.

Minder testen, minder besmettingen

Wanneer we terugkijken naar midden september zien we dat het gemiddelde in één maand tijd wel licht is gestegen, met 19 procent. Vorige jaren ging het sneller en harder, zoveel is duidelijk. Kleine nuance: vorig jaar werden er drie keer zoveel testen afgenomen in vergelijking met de afgelopen weken. Momenteel bevinden we ons om besmettingsvlek enigszins op een plateau – met een 7-daags gemiddelde van 236 nieuwe besmettingen per dag – maar als de voorgaande herfstgolven toch een indicatie mogen zijn, dan wordt de piek pas eind deze maand zichtbaar.

Opmerkelijk is de verschuiving in de leeftijdsverdeling. Tijdens de vorige herfstgolf lag het zwaartepunt van de besmettingen vooral bij kinderen en jongeren, nu kampt de leeftijdscategorie van de 40 tot 60-jarigen met de meeste gevallen. Ook bij de 80-plussers circuleert het virus meer dan vorig jaar.

Geen overrompeling in de ziekenhuizen

Voorlopig hoeven we niet te vrezen voor panieksituaties in de West-Vlaamse ziekenhuizen. Met gemiddeld 151 patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis, zijn er 10 bedden meer bezet dan vorig week. Een lichte stijging van 6 procent, een pak minder sterk dan op nationaal vlak, waar de bezetting van covidpatiënten met 15 procent steeg. In een goeie maand tijd spreken we wel van een verdubbeling. Toch lijkt de situatie minder ernstig, want op de afdeling intensieve zorgen daalt het aantal opgenomen coronapatiënten zelfs.