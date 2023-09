Minister Crevits start vaccinatiecampagne tegen covid en griep in Kortrijk

Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gaf de symbolische start van de covidvaccinatiecampagne in woonzorgcentrum De Korenbloem in de Sint-Janswijk. Vandaag was Cecile De Brabandere (101) als eerste aan de beurt. “Ik voel me nog steeds goed, soms wat pijn in mijn been of rug, maar ik kan niet klagen.”

Vandaag werden een aantal bewoners van het woonzorgcentrum De Korenbloem tegen covid gevaccineerd. In de afdeling Portiek Woning 4 zijn ze allemaal bereid om zich te vaccineren. “Ik neem het omdat we hier samenleven. We doen het voor onszelf en voor elkaar. In het begin, nog voor de vaccins, heb ik covid gehad en moest ik voor 14 dagen in een andere afdeling. Ik had last van hoofdpijn en kortademigheid”, zegt Cecile. Haar dochter Mieke (73) komt haar elke dag bezoeken.

“Midden of eind oktober wordt een piek aan covidbesmettingen wordt verwacht” – Crevits

Bewoners in woonzorgcentra zijn de meest kwetsbare groep door hun hoge leeftijd en vaak onderliggende aandoeningen. “Aangezien er al midden of eind oktober een piek aan covidbesmettingen wordt verwacht, zijn de woonzorgcentra nu als eerste aan de beurt. Met de covid- en griepvaccinatie willen we in de eerste plaats kwetsbare mensen beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en het risico om te overlijden aan covid of griep”, zegt Crevits. De griepvaccinatie zal starten in de tweede helft van oktober.

“We merken toch een vaccinatiemoeheid bij ons zorgpersoneel” – algemeen directeur Kristof Claeys

Ook de personeelsleden in de woonzorgcentra kunnen al gevaccineerd worden, maar dat loopt blijkbaar moeizamer. “Voor iedereen die werkt in de zorgsector zijn de vaccinaties aanbevolen om zichzelf en hun kwetsbare cliënteel te beschermen, maar we merken toch een vaccinatiemoeheid”, zegt Kristof Claeys, algemeen directeur van de Korenbloem. “De vaccinatiecampagne heeft tijd nodig. Je laten vaccineren tegen griep is al ingeburgerd. Met covid staan we nog op een momentum.”

Sensibilisatiecampagne

De Vlaamse overheid zal een ondersteunende campagne lanceren om de prioritaire groepen aan te sporen om zich te laten vaccineren. Deze campagne zal de komende weken via affiches, regionale tv-spots, radiospots en online advertenties mensen aanspreken met de slogan “Virussen vieren ook deze winter mee”. Naast vaccinatie wordt er ook aandacht gevraagd voor andere tips of goede gewoontes om luchtweginfecties te vermijden zoals regelmatig je handen wassen met water en zeep, ruimtes ventileren en het gebruik ban papieren zakdoeken.

Alle informatie over vaccinatie is terug te vinden op www.laatjevaccineren.be.