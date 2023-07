Zoet en zout water met elkaar verbonden: Waaikraal opent familiepark WonderWaai op Theater aan Zee

Enkele honderden mensen trotseerden vanmorgen de regen om deel te nemen aan de Waaikraal, de menselijke ketting waarmee het familiepark van Theater aan Zee, dit jaar ‘WonderWaai’ genoemd, werd geopend. Tegen het begin van het evenement brak gelukkig de zon door de wolken.

Na een jaar afwezigheid is er dit jaar opnieuw een familiepark in het Leopoldpark ter gelegenheid van TAZ. Dat park met allerhande leuks voor gezinnen met kinderen werd zaterdagmorgen geopend met een menselijke ketting, de ‘Waaikraal’, waarmee zout water uit de zee verbonden werd met het zoete water van een bron in het Leopoldpark.

De deelnemers moesten exact 100 bekertjes uit recyclagemateriaal, gevuld met zeewater, doorgeven aan elkaar om zo de bron in het Leopoldpark te bereiken. Die bron is normaal afgesloten, maar op de WonderWaai is de bron tijdelijk weer geopend. Het is het fraai aangeklede laboratorium van Jules Verne, waar zoet en zout water met elkaar worden vermengd tot een nieuw soort water, dat het zeepaardje in je hersenen, de hippocampus, tot leven doet komen. Daardoor ga je anders tegen het leven aankijken – zo wil het toch het verhaal achter de WonderWaai.

Hevig regenweer

Een 500-tal deelnemers waren ingeschreven voor de Waaikraal, maar het hevige regenweer bij aanvang maakte dat het toch wat minder was. Anderzijds namen er ook mensen deel die niet waren ingeschreven. Naar schatting een 300-tal mensen, jong en oud, hielpen uiteindelijk om het zeewater naar de bron in het park te brengen. Opvallende aanwezigen waren de Zwammadammen, een groep Oostendse ijsberen die in badpak aan de zeezijde van de Waaikraal stonden. Ook Cultuurschepen Bart Plasschaert had de zwembroek aangetrokken en burgemeester Bart Tommelein stond in de ketting bij om bekertjes door te geven. De afwezigen bleken toch ongelijk te hebben, want bij het startschot van de Waaikraal brak op de valreep toch de zon door.

De ceremoniemeester, acteur Frans Van der Aa, leidde het geheel in goede banen. Hij werd geassisteerd door twee Oostendse kinderen van buitenlandse origine, Andres uit Suriname en Maria uit Oekraïne, die zijn boodschap in hun taal vertaalden. Bij aankomst in het Leopoldpark werd het lied van de Waaikraal gezongen en bakte een crew van TAZ met voormalig artistiek leider Luc Muylaert verse Brusselse wafels voor alle aanwezigen. Daarmee is het startschot van het familiepark WonderWaai gegeven, hopen maar op wat zonnig weer, zodat vele gezinnen met kinderen er de komende dagen van kunnen genieten.

WonderWaai, nog tot en met zaterdag 5 augustus (tijdens Theater aan Zee) in het Leopoldpark in Oostende: https://theateraanzee.be/wat-doen-we/wonderwaai