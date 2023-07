Theater Aan Zee denkt groter en goedkoper (met eigen camping): “We willen absoluut geen elitair festival zijn”

Nog tot volgende week zaterdag kan je je in Oostende laten onderdompelen in een bad vol cultuur tijdens Theater Aan Zee, dat elk jaar groeit én populairder wordt. Voor artistieke leiders Jozefien Mombaerts en Cindy Godefroi zijn de programmering en de uitvoering ervan een constante evenwichtsoefening. “De erkenning bij het publiek is groot, bij de politiek vreemd genoeg minder.”

Dit voorjaar gaf artistiek leider Luc Muylaert naar eigen zeggen met een gerust hart het artistieke roer over aan Jozefien Mombaerts en Cindy Godefroi. De twee ademen cultuur en zetten zich al maandenlang keihard in voor opnieuw een succeseditie van Theater Aan Zee.

Aan de vooravond van de start spraken we met Jozefien, die meteen het belang van de kerngroep én de vrijwilligers benadrukt. Samen met Cindy kruipt ze dezer dagen vooral in de rol van gastvrouw, waarbij ze op tijd en stond een goed gesprek, koffie of cocktail voorzien voor de artiesten. “Ondertussen proberen we ook zoveel mogelijk voorstellingen mee te pikken”, zegt Jozefien. “Eén voorstelling kiezen? Oei, dat wordt moeilijk, want er zijn zoveel factoren die ervoor zorgen dat een voorstelling een magisch tintje krijgt. De locatie speelt daarin een belangrijke rol, zeker als het outdoor is. Dan wordt het haast een personage in de voorstelling. Maar als er eentje is waar Cindy en ik blind naartoe zouden trekken, dan is dat Proxemics van Salomé Mooij volgende week dinsdag en woensdag (de voorstellingen zijn uitverkocht, red.). Daarin wordt nabijheid centraal gezet. Salomé wordt vaak neergezet als jonge maakster, maar ze heeft al een indrukwekkend parcours achter de rug.”

Ontmoeting

Op Theater Aan Zee vind je een brede waaier aan voorstellingen. Zo programmeren ze kleppers als FC Bergman, wiens stukken ook internationaal bejubeld worden. “Dat zijn namen die werken als een magneet en de zee ook natuurlijk. Het zorgt er ook mee voor dat we zo de mogelijkheid krijgen om jonge talenten mee in dat spoor te krijgen. Want vaak zien we straf jong werk doorheen het jaar, waarbij ze lang niet altijd voor volle zalen spelen. Maar door de naam Theater Aan Zee en de hoge kwaliteit die we uitdragen, vinden de bezoekers ook hun weg naar die jonge makers. Want wie een ticket koopt, koopt ook zoveel meer. Je kan een gratis voorstelling van TAZ Youth meepikken, een bezoekje brengen aan WonderWaai of iets drinken bij Café Koer (aan de Leopold II-laan, red.). Het is als het ware een hele beleving die je in de plaats krijgt.”

Tempo

Jaar na jaar wordt Theater Aan Zee groter én populairder. Wie tickets wil, moet dan ook snel zijn voor bepaalde voorstellingen. “We zijn ons daar wel degelijk van bewust, maar bang om groot te worden? Niet zozeer. Het fijne aan TAZ is dat we daardoor een steeds breder publiek bereiken: jong, meerstemmig en multicultureel. Het enige gevaar dat erin schuilt, is dat we hard moeten waken over de zorgzaamheid van het festival. Het kernteam en de vrijwilligers geven steeds het beste van zichzelf, maar we mogen ook niet té veel van hen vragen. Cindy en ik voelen het zelf ook: dit tempo houden we geen jaren vol. Er zijn simpelweg veel te weinig structurele middelen. Dat geldt voor de culturele sector tout court, maar ik wil niet zozeer in hun naam spreken. Ik merk vooral dat er een groot gevoel van erkenning heerst bij het publiek als het over onze organisatie gaat, maar bij de politiek is dat vreemd genoeg minder. En dat terwijl we moeten het durven zeggen we niet hoeven onder te doen voor gelijkaardige internationale initiatieven. We zitten overigens ook volop in een transitiejaar. Cindy en ik staan voor een belangrijke evenwichtsoefening: wat werkt er goed en moeten we koesteren? En tegelijkertijd: waar kunnen we nieuwigheden implementeren? Want met Theater Aan Zee stellen we ons de vraag hoe we de stad nog meer kunnen inpalmen en hoe we letterlijk en figuurlijk nog meer naar buiten kunnen komen. We willen nog meer inzetten op het sociale aspect en verschillende doelgroepen aanspreken, met daarnaast ook aandacht voor duurzaamheid en ecologie. Maar vooral voor de programmatie blijft de lat hoog liggen. Als je een goed boek leest, ben je ook sneller geneigd om vaker te lezen.”

Camping

Het is overigens geen geheim dat TAZ ook meer jongeren wil aanspreken. “Het moet voor hen ook betaalbaar blijven. We weten dat als we de ticketprijs met dertig procent zouden opslaan veel voorstellingen nog steeds uitverkocht zouden zijn. Maar we willen geen elitair festival zijn. Voor jongeren is 25 euro vaak veel geld. Bovendien komen ze naar hier met de trein en willen ze ook blijven overnachten. We willen niet dat het onbetaalbaar wordt. Daarom denken we er ook over na om volgend jaar een TAZ-camping op te richten. Die gedachtegang sluit perfect aan bij ons thema dit jaar (Raak me, red.). We moeten blijven inzetten op ontmoetingen en dialogen. Het is moeilijk om tegenwoordig niet afgestompt te raken in onze maatschappij en net daarom moeten we blijven aandacht hebben voor elkaar. We merken het zelf ook, dat als we veel werken vaak weinig ruimte hebben voor andere zaken. Maar door even zaken anders of vanop een afstand te bekijken, zien we het weer zoals het hoort. Die ruimte laten voor verwondering, is en blijft ons doel.”

Theater Aan Zee loopt nog tot en met zaterdag 5 augustus in de Oostendse binnenstad. Tickets en info vind je op www.theateraanzee.be.