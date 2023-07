Vader Derek en zoon Vito treden eenmalig op op TAZ

Voor drie concerten in Kaap trekt Theater aan Zee een nieuwe kaart: bekende muzikanten mogen met hun zonen of vaders optreden. De concerten waren in geen tijd uitverkocht.

Dirk Derek Dhaenens (63) is al meer dan 30 jaar voltijds zanger, gitarist en songwriter. Hij scoorde met zijn band Derek & The Dirt een tophit met Oh By The Way in 1989. Hij maakte al 27 albums, werkte met andere muzikanten, zette gedichten op muziek en heeft ook een eigen muzikaal poëzieprogramma. De Oostendenaar is de bezieler van Place Musette op de Gentse Feesten en bracht dat podium met chansons ook drie jaar op TAZ. Hij schreef vorig jaar een boek met kortverhalen en gedichten.

Eigen weg

Dirk stond ook vorig jaar op TAZ en gaf een concert in Kaap. Vito (27) legde ook al een mooi parcours af. “In de lagere school kreeg ik pianoles en vanaf mijn twaalfde trok in naar de muziekschool waar ik drumde en gitaar leerde. Ik voel me nu comfortabel op alle instrumenten.” Vito ging zijn eigen muzikale weg en zijn debuutalbum The Restless Kind werd in 2022 erg goed onthaald. “Vorig jaar speelde ik op de vijver in het Leopoldpark op het openingsconcert”, herinnert hij zich.

Samen optreden

Het TAZ-project werd door de artiesten goed onthaald. Derek: “Het is een tof idee en ik dacht meteen aan Vito en Ciska. Maar mijn dochter zit op dit moment in Turkije. We spelen uiteindelijk met de drummer van Vito en mijn bassist.” Vito (27) vult aan: “Tien jaar geleden hebben we eens samen opgetreden. Hij stond toen 25 jaar op het podium en ik speelde mee de tien concerten. We stonden ook op het groot podium van de Gentse feesten. De voorbije maanden trad ik niet op en met dit concertje met papa pik ik de draad weer op.”

In Kaap spelen ze op zondag 30 juli songs uit het repertoire van beiden. “We kennen elkaars liedjes. We hebben één middag samen geoefend en het was supergoed”, zegt Vito. Het optreden was snel uitverkocht. “Fantastisch, hé. Er zijn veel mensen die vragen of ze er nog bij kunnen. Er komt helaas op TAZ geen tweede concert want er was geen plaats meer”, duidt Derek.

Het wordt een eenmalig optreden. Vito: “Het is leuk, maar als ik echt naar mijzelf luister, is het veel interessanter dat we ons eigen pad gaan. Ik ben al blij met de hele opvoeding die ik van mijn vader kreeg. De helft van mijn genen en meer dan de helft van mijn gitaren zijn van hem. Die invloed is er al zo duidelijk dat ik me vooral moet laten beïnvloeden door de rest van de wereld als ik van binnen rijker wil worden.”

Geen tournee

Derek beaamt: “We gaan geen tournee doen. Maar tijdens de repetities was ik wel onder de indruk van hem. Ik ga ook naar zijn optredens en ben er altijd door geëmotioneerd. Wat hij doet is goed. Vito is een hele goede componist en zanger. Tijdens het concert zal een trotse vader op het podium staan.”

De andere voorstellingen van It’s A Family Affair zijn ODO (zonen Desmet) en PJDS (op 31 juli in Kaap) en Johannes en Jan Verschaeve (op 1 augustus in Kaap).