Theater aan Zee op bezoek bij Wiegelied in Oostende

Bij Wiegelied in Oostende laten ze baby’s en peuters al een jaar lang maandelijks proeven van kunst en cultuur. Tijdens de Cult-uurtjes worden de kleintjes getrakteerd op muziek, toneel, voorleessessies en vele andere vormen van cultuur. Wiegelied werkt hiervoor samen met Oostendse culturele partners zoals De Grote Post, het conservatorium, de kunstacademie, mu-zee-um, Klein Verhaal, TAZ en de bibliotheek.

Verwondering helpt de kinderen om nieuwe dingen te leren kennen en te ontdekken. “Met kunstzinnige prikkels wordt cultuur bij de allerkleinsten gebracht en wordt er zo bijgedragen aan hun ontwikkeling en verbondenheid met de kinderen en volwassenen rondom hen. De verbeelding versterkt de veerkracht van de kinderen. Het project kunst en cultuur in de kinderopvang, met twaalf voorstellingen uit zeer diverse kunstdisciplines, was een schot in de roos. De allerjongsten hebben samen met hun (groot)ouders en kinderbegeleiders kunnen genieten van muziek, dans, theater, tot zelfs een interactief museumbezoek”, blikt schepen van Cultuur Bart Plasschaert tevreden terug.

Schepen van Kinderopvang Silke Beirens vult aan: “De verwondering, ontmoeting en verbinding stonden in iedere voorstelling centraal. Dankzij de kwalitatieve samenwerking met de professionele cultuuractoren kan dit pilootproject het komende jaar uitgerold worden als een inherent onderdeel van de werking van Wiegelied.”

TAZ kwam langs met de voorstelling ‘Menske’, gebracht door Kinder-en-Jeugdtheater Kopergietery. Ook burgemeester Bart Tommelein was aanwezig en zag dat het goed was: “Het project kunst en cultuur in Wiegelied is een succes omdat we de kansen op ontmoeting en verbinding opmerkelijk verhogen. De kinderen hebben samen met hun ouders, grootouders, én kinderbegeleiders echt genoten van het zeer diverse aanbod gaande van dans, muziek en theater. De samenwerking met de professionele cultuuractoren is en blijft de sleutel tot dit succes.”