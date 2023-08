Nieuwe petitie op Theater aan Zee ijvert voor terugkeer papieren programmaboekje op TAZ#2024

Er circuleert een petitie op Theater aan Zee in Oostende om de papieren brochure opnieuw in te voeren. Al meer dan 100 mensen zetten hun handtekening.

Vorig jaar was er een petitie met meer dan 700 handtekeningen voor familievoorstellingen in het park en dat resulteerde dit jaar in de Wonderwaai met tientallen voorstellingen. Dit jaar circuleert er een nieuwe petitie die ijvert voor de herinvoering van het programmaboekje.

TAZ zet sinds dit jaar volop in op digitale communicatie en beperkt het papier tot een kleine folder met een plan van de stad en een overzicht van alle voorstellingen en locaties. Dat blijkt niet zo handig, want aan het infopunt op Cafe Koer ligt een nieuwe petitie die op enkele dagen tijd al door meer dan 100 mensen werd getekend. “Veel mensen zijn op zoek naar een brochure en bevragen ons aan het infopunt. Niet iedereen vindt zijn weg op de site en we horen van mensen dat de info daarop soms ook niet klopt”, zeggen vrijwilligers Marry Anne, Nora en Hilde. “De petitie is spontaan ontstaan en wordt gretig getekend. We ronselen geen handtekeningen, maar bieden eenieder die opmerkingen heeft over de brochure wel de kans om te tekenen.”

Bedoeling is na het festival de handtekeningen te overhandigen aan de TAZ-leiding. Bij TAZ wenste men voorlopig niet te reageren op de petitie.