Zo los je problemen op

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

Zit je met een probleem, dan zal dat zich in veel gevallen ‘herhalen’. Je wil bijvoorbeeld fitter worden en meer bewegen, maar het lukt je gewoon niet om te starten of door te zetten. Dan zul je heel vaak tegen jezelf zeggen dat je faalt en kom je voortdurend weer uit bij hetzelfde probleem. Je gaat telkens weer op zoek naar excuses (geen tijd, slecht weer, te moe…).

Maar in plaats van te zeuren dat je nog altijd niet gestart bent met meer te bewegen, zeg je beter tegen jezelf dat 15 minuten rustig joggen ook bewegen is. Andere oplossingen zijn 15 minuten vroeger opstaan, 15 minuten minder scrollen op je gsm, een wandellunch van 15 minuten inlassen of te voet de kids van school afhalen… Als je de oplossing in je hoofd herhaalt in plaats van het probleem, zul je merken dat het probleem niet eens zo groot is.

Nieuwe goeie gewoonten

Een ander voorbeeld: de vaat moet gedaan worden. Als jij in je hoofd maar blijft herhalen ‘Pff, ik moet nog afwassen’, dan maak je eigenlijk van iets kleins iets heel groots. Benoem het probleem maximaal één keer en denk onmiddellijk daarna aan mogelijke oplossingen. De oplossing is een vijftal minuten op je tanden bijten en klaar is Kees. Herhaal de oplossing in je hoofd, zo minimaliseer je het probleem.

Als je meerdere keren per dag kleine probleempjes hebt en dan telkens het probleem herhaalt in plaats van de oplossing, dan blaas je al die kleinigheden op en maak je het voor jezelf des te zwaarder.

Vaak ligt de oplossing voor de hand. Maak er een goeie nieuwe gewoonte van om je te focussen op de oplossing en je zal zien, problemen zullen hoe langer hoe minder opspelen!

Makkelijker dan je denkt Een voorbeeldje uit mijn leven gegrepen. Het gebeurt telkens weer: ik lig in bed en merk dat ik mijn fles water vergeten ben in de keuken. Echt: áltijd hetzelfde! Ik haat het om dan weer mijn bed uit te moeten. Ik kan er dan over blíjven zeuren dat ik geen zin heb of te moe ben om weer op te staan maar ik kan ook tegen mezelf zeggen: ‘Delphine, binnen de 30 seconden lig je weer in je bed!’ En als ik er dan weer in lig, besef ik ook dat het eigenlijk helemaal niet zo lastig was. Ongetwijfeld heel herkenbaar!”





Volgende keer: wie ben ik eigenlijk?