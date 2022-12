Kies met wie je omgaat

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

De mensen om je heen bepalen voor een groot deel je leven. Van de ene krijg je een fantastische vibe, terwijl de andere je volledig leegzuigt. Wie is het waard om je kostbare vrije tijd aan te spenderen en wie laat je beter los? Wie laat je groeien en wie remt je af in het leven?

Hoewel ontzorgen vooral om jezelf draait, hebben de mensen om je heen toch een grote invloed op jouw zorgeloze leven. Gezonde relaties helpen je je verbonden te voelen en geven je het gevoel dat je geaccepteerd bent. Omgaan met je familie en beste vrienden, mensen ontmoeten tijdens je hobby, deelnemen aan een community; het helpt je allemaal om een band te voelen. En jawel, ook je trouwe viervoeter is een meerwaarde in je sociale leven.

Zie jezelf graag

Het is belangrijk om de mensen die het dichtst bij je staan en die je bijna dagelijks ziet onder de loep te nemen. Dat kan je partner of familie zijn, maar evengoed je buurman of -vrouw. Iedereen verandert en evolueert, dus is het volledig normaal dat sommige wegen scheiden, ook al is dat soms moeilijk toe te geven. Als je zelf wil groeien maar je voelt geen steun van je omgeving, dan zal je groeiproces stevig verstoord worden. Wees eerlijk voor jezelf.

Trouwens, wees ook eerlijk mét jezelf! Natuurlijk spelen je ouders, broers, zussen, partner, hartsvriend(inn)en… een belangrijke rol in je leven, maar als jij al niet van jezelf houdt, wie dan wel? Zelfliefde is essentieel om je toekomstige relaties voort uit te bouwen. Zelfvertrouwen is ongelooflijk belangrijk om te kunnen groeien en jezelf complimenten te geven.

Aan de slag – Stap 1: Schrijf je eigen naam in de cirkel in het midden. – Stap 2: In de cirkels eromheen vul je de namen van de mensen met wie je heel vaak in contact komt in. – Stap 3: Geef de cirkels kleur. Groen voor zij die je energie geven en je motiveren in het leven. Mensen bij wie je ongelooflijk graag bent en die je vaak wil zien. Geel voor die mensen die je een neutraal gevoel geven. Ze bezorgen je wel een goed gevoel maar je mist ze niet echt als je ze even niet ziet. Rood voor die personen met wie je vaak ruzie maakt, met wie je vaak discussies hebt. Dat kan iemand zijn die jou constant afbreekt of blokkeert om verder te gaan in je leven. – Stap 4: Gebruik dit schema als een soort leidraad. Durf afstand te nemen van de rode groep en geef heel veel aandacht aan de groene groep. De gele zone kan een overgangszone zijn, in twee richtingen. Ga op je gevoel af en durf de juiste keuzes te maken.





