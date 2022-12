Verwen je lichaam

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

Deze keer leer ik jullie fysiek te ontzorgen. Door te werken aan een betere slaap, lichaamsbeweging in te plannen, vers en gezond te eten en meer aandacht te geven aan lichaamszorg ga je je fitter voelen. Fit zijn is een combinatie van fysieke en mentale gezondheid. Met een goede mindset alleen kom je er niet. Om je lichaam te resetten, heb je positieve energie nodig.

Beweging

Wie beweegt, ervaart onmiddellijk positieve effecten. Als je vandaag geen tijd maakt om te bewegen, zal je ook later minder beweeglijk zijn, je vaker moe voelen en vooral sneller verouderen. Bewegen kan je op elke leeftijd beginnen, maar hoe vroeger je start, hoe beter! En… het najaarsweer is zeker geen reden om binnen te blijven.

Voeding

Voor alle duidelijkheid: gewicht, lichaamsbouw en kledingmaat staan los van een gelukkig, gezond en fit lichaam. Gezond eten is eenvoudiger dan je denkt. Probeer zo vers mogelijk te eten. Een goede maaltijd bevat groenten en eiwitten als basis, aangevuld met gezonde vetten en trage koolhydraten. Vermijd suikers zoveel mogelijk, maar wees niet extreem, sluit geen voedingsgroepen uit en volg geen diëten waar je ongelukkig van wordt. Luister goed naar je lichaam en overeet jezelf niet.

Zelfzorg

Respecteer je slaap, ga iets vroeger naar bed zonder gsm of andere ‘prikkelaars’. Verzorg jezelf. Doe kledij aan waar je je goed in voelt, spuit een lekker geurtje op en maak jezelf op, want dat boost je zelfvertrouwen en dat straal je ook uit.

Zacht voor jezelf Gezond zijn betekent een sterk lichaam hebben dat optimaal functioneert, dat je de energie geeft om je de dag door mentaal en fysiek fit te voelen en dat weerstand biedt tegen ziektes. Zorg voor jezelf op een zachte manier en blijf weg van onhaalbare strenge regels en verplichtingen waarvan je niet gelukkiger wordt.





Volgende week: immaterieel ontzorgen.