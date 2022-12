Gelukkiger met minder

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

Maakt het hebben van meer spullen nu echt een gelukkiger mens van jou? Of is het juist een grote bron van stress in je leven? Wat doet materialisme met je? En wat kun je doen om minder materialistisch te zijn? Alsmaar meer mensen ontdekken dat een eenvoudig leven met minder spullen leidt tot meer voldoening.

Door veel te bezitten verwerf je wellicht status, maar al die spullen zorgen ook voor problemen. Een vol huis geeft onrust. Je moet meer opruimen, schoonmaken en onderhouden. Hoe meer je hebt, hoe meer er stuk kan gaan. Te veel bezitten en gericht zijn op alsmaar meer willen hebben veroorzaakt stress en, bij uitbreiding, depressies.

Vals geluk

Omdat materialisme meer stress geeft, zorgt het er ook voor dat je blijft kopen. Je komt in een neerwaartse spiraal terecht die moeilijk te doorbreken is. Het begint zelfs al bij kinderen. Reclameboodschappen tijdens kinderprogramma’s geven het idee dat kinderen veel speelgoed nodig hebben om gelukkig te zijn. Het lijkt vergezocht, maar dat is het niet.

Door te ontzorgen met ontastbare dingen besef je dat je veel van die materiële zaken niet nodig hebt.

Zorg voor jezelf en je gezin door activiteiten te doen die een doel, richting of betekenis aan je leven geven. Besteed tijd aan een wandeling in de natuur, stretch, kook, speel samen een gezelschapsspelletje, ga naar een optreden, ga eens uit eten… Het warme gevoel dat je ervaart zal veel langer blijven hangen dan iets materieels.





Zo koop je minder 1. Begin te ontspullen Opruimen is niet alleen goed om je materialisme te overwinnen, het zuivert ook je hoofd. 2. Stop impulsaankopen Noteer wat je heel graag wilt kopen. Bekijk dat lijstje na een maand nog eens, vind je nog altijd dat je alles nodig hebt? 3. Wees dankbaar voor wat je hebt Sta eens stil bij alles wat jij hebt, en wat bij miljoenen mensen ontbreekt. Die miljoenen mensen zijn al blij met proper water of een dak boven hun hoofd. Jij hebt zoveel meer. Als je oprecht dankbaar bent voor alles wat je hebt, zul je minder de drang voelen om meer en meer aan te schaffen.





Volgende week: sociaal ontzorgen.