Jezelf en je budget in balans

De prijsstijgingen vliegen ons om de oren. We moeten meer dan ooit de knip op de portemonnee houden. Maar gelukkig zijn er middeltjes om financieel te ontzorgen.

Hoe uitdagend de tijden ook zijn, er is altijd een uitweg! Zuinig(er) leven is een gewoonte die je kunt aanleren, hoe hoog of laag je inkomen ook is. Geef minder uit dan je verdient en bouw een vermogen op. Ontkoppel je inkomen en uitgaven en word zo zorgelozer.

Sommigen denken dat een inkomen dient om van te genieten en souperen hun loon bijgevolg maandelijks op. Wil je financieel onbezorgd zijn dan moet je bij manier van spreken leren leven ‘beneden je stand’. Het komt er hoofdzakelijk op neer om selectiever te zijn in leuke extra’s of luxe.

Ga voor geluk

Houd geld achter de hand om eventuele financiële tegenwind te kunnen trotseren. Neem het gezegde geld moet rollen niet te letterlijk. Besef dat de duurste dingen in het leven niet die dingen zijn die jou per se gelukkig maken. Als je het levensnoodzakelijke kunt betalen, zoals eten, drinken, een warm huis, kleding en de middelen hebt om voor jezelf en je gezin te zorgen, dan ben je gelukkig. De rest is extra en het geluksgevoel dat die extra’s geven is van korte duur.

Er bestaan tegenwoordig handige apps om je uitgaven bij te houden. Ze maken je in elk geval veel bewuster van wat er binnenkomt en wat er buitengaat.





Goedkoper gezond eten Zelfs met een beperkt budget zijn er vele manieren om gezond te eten. Mijn tips: 1. Plan je maaltijden. 2. Maak een boodschappenlijst en houd je eraan. 3. Maak een voedselinventaris, zo koop je niets dubbel. 4. Kook thuis en maak grote porties om in te vriezen. 5. Verminder drastisch bewerkte voeding zoals frisdranken, koeken… 6. Vervang vlees door bonen, peulvruchten, eieren of ingeblikte vis, dat is goed voor het milieu en je portemonnee. 7. Kies voor seizoensgroenten en -fruit.





