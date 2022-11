Gezellig en gelukkig thuis

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

Het gevoel dat je krijgt bij het thuiskomen heeft een grote invloed op het ontzorgen van je leefwereld. Voelt het gezellig aan, dan geeft dat een warm en verbonden gevoel. Jouw huis, jouw vertrouwde omgeving, moet jou honderd procent ontzorgen en gelukkig maken.

Ik ben lang op zoek geweest naar een leuke stijl voor ons huis. Het was erg strak ingericht, met zwart-wit als dominante kleurencombinatie en dat voelde te koud aan. Vul je huis met kleuren uit de natuur. Aardetinten zorgen voor warmte en een zachte sfeer. Een interieur met felle kleuren is tof en hip, maar niet ideaal om ontspannen in te wonen, omdat het te energiek is.

Een gezellig huis is ongelooflijk belangrijk. Het is dé plek waar je na een zware werkdag de rust moet kunnen terugvinden. Nog een extra tip: trek thuis zoveel mogelijk comfortabele kledij aan, maak een warm drankje klaar en zet gezellige muziek op.

In het hart, in het oog

En hang foto’s op! Foto’s van échte momenten waaraan warme herinneringen verbonden zijn. Zoals die selfie op vakantie, dat weekendje weg met vrienden, die onverwachte date met je zus…

Soms zie ik prachtige geposeerde gezinsfoto’s hangen, mooie foto’s op zich, maar ik mis een verhaal en warmte. De kans is groot dat je er al na enkele weken niet meer op let en ze verdwijnen in het geheel. Heb je een foto waarbij je met een big smile een verhaal kan vertellen, dan is dat een ideale foto om dagelijks te zien. Hang hem op! Dat zijn de foto’s waar je gelukkig van wordt en die jou dagelijks herinneren aan de mooie momenten in je leven. Ze helpen je te relativeren en de stress en drukte van de dag achter je te laten wanneer je thuiskomt of kortom ontzorgen van je leefwereld.

Warm(e) (t)huis Zo maak je je huis écht gezellig: 1. Kies voor aardetinten en vermijd zwart, koud wit en zeer felle kleuren. 2. Haal de natuur naar binnen door veel planten te zetten. 3. Leg veel dekens en nog meer kussens in de zetels. 4. Creëer warmte met kaarslicht. Niets is zo rustgevend als vuur. 5. Haal die poepchique gemaakte foto van de muur en vervang hem door foto’s met waarde.





Volgende week: fysiek ontzorgen.