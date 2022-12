Spots op de laatste trends

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

Kerstkrans op tafel

Bloomon geeft een nieuwe twist aan de klassieke kerstkrans. Je hangt hem aan de deur, maar waarom ook niet een keertje aan de muur? Of je fleurt er de kersttafel mee op door er trendy gedraaide kaarsen in aan te brengen. Die hou je op hun plaats met handige kaarsenstekers. De kransen zelf zijn licht en luchtig en gemaakt van verschillende soorten bladgroen.

vanaf 40,95 euro – www.bloomon.be

Eigenzinnige pop-up

Het beautyassortiment van apothekeres Margriet Wullens, de sieraden van L’aoma Atelier (foto) en van Mussels and Muscles, de handtassen van Zarina Rouge, de kleren van Johny en Eva Maria… Je vindt ze tijdelijk allemaal bij elkaar in de pop-up Ghost aan de Ezelstraat 13 in Brugge, van vrijdag 16 tot zaterdag 24 december. Een eigenzinnige mix van handgemaakte one-of-a-kind stuks.

@johny_thelabel en @evamaria.bogaert

Geesten aan tafel

Een uniek kerstgeschenk met een lokaal verhaal! Tafelgeesten, het exclusieve linnen tafellaken dat Wim Opbrouck in 2014 ontwierp in samenwerking met de Heulse weverij Verilin, is er nu in een hedendaagse heruitgave, in een gelimiteerde oplage van 82 stuks. Het ontwerp bestaat uit elf ‘tafelgasten’ van wie de koppen alleen bij een bepaalde lichtinval zichtbaar zijn.

289 euro (vanaf 15 december) – www.texturekortrijk.be

Showtime

Van podcast tot een pakketje vette schijven, klassiekers of nostalgische tunes. Een radio in huis is meer dan een hebbeding. En dat weten ze bij ArtSound. De Belgische geluidsspecialist lanceerde net de nieuwe R8 en R9 DAB+ radio’s in een tijdloos design, met houten behuizing. Met één druk op de knop luister je geruisloos naar de FM-functie, een loepzuivere DAB+, internetradio en bluetooth-functie. Gespot: de R8 heeft een ingebouwde batterij, de R9 een ingebouwde equalizer en subwoofer, wat een puike extra is voor elke muziekliefhebber.

R8 radio 119 euro, R9 radio 169 euro – www.artsound.be

Een cadeau op je lijf geschreven

The Write Gift is een gloednieuw geschenkconcept. Je bedenkt een concept voor een boek geschreven op het lijf van wie het zal ontvangen, en selecteert getuigen onder familie, vrienden en collega’s. Zij worden vervolgens geïnterviewd om herinneringen, anekdotes en quotes te sprokkelen. Daarmee gaan een tekstschrijver, vormgever en boekbindster aan de slag, met als resultaat een uniek, tijdloos en zeer persoonlijk geschenk.

De vrouw achter dit concept is Stephanie Suarez, die vanuit Brugge haar storytelling-agency Storiez runt. “Maar er is natuurlijk schrijven en schrijven”, vertelt ze. “Van alle opdrachten vind ik de persoonlijke het fijnst om te doen. Vandaar dat ik dit concept uitdacht. Het komt tegemoet aan de trend naar gepersonaliseerde geschenken en aan het belang dat we van langsom meer hechten aan beleving.” Ze krijgt bij het samenstellen van het gepersonaliseerde boek de hulp van West-Vlamingen Tim Bisschop, die de tekst vormgeeft en Anna Couvreur, die het boek bindt. Belangrijk om te weten is dat je er toch best drie maanden op voorhand mee start.

Vanaf 2.500 euro – www.thewritegift.be