Spots op de laatste trends

Onlineversmarkt

Van gegratineerde coquilles en vitello tonnato tot een meringue met rode bessen, de nieuwe onlineversmarkt Crisp tovert – in Vlaanderen – samen met Sofie Dumont een luxueus en grandioos kerstmenu op tafel. Ook voor de vegetarische fijnproevers zijn er heerlijke gerechten, zoals ceviche van wintergroenten of geroosterde knolselder met Comté-kaas. App only, voor 22 uur besteld is de dag erna in huis, zelfs op zondag. Tijdens de feestdagen krijg je 15 euro korting op je eerste bestelling én gratis levering.

www.crisp.app

Wegdromen

Mensen ontroeren, doen genieten en verbinden door muziek. De boodschap die Seraphine Stragier op haar eerste soloabum Rêveries brengt, doet ons wegdromen. Net als haar muziek: bewerkingen op cello en harp van haar favoriete melodieën, van J.S. Bach over Cinematic Orchestra tot folky thema’s. Ligt perfect onder de kerstboom!

15 euro – www.seraphinestragier.com

Écht Joffrey

Er goed uitzien én jezelf kunnen zijn zonder een aanslag te plegen op je budget? Danser en acteur Joffrey Anane is precies om die redenen altijd al fan van Bristol. En nu heeft hij bij deze modeketen ook een eigen capsulecollectie, los van gender, uit. Met deze collectie toont hij zich van verschillende kanten, van gritty tot classy oversized, en Bristol vertaalde zijn ideeën naar volledig uitgewerkte outfits en schoenen.

44,99 euro (broek/sweater) – www.bristolshop.be

Van kop tot teen

We ondervinden sinds een week weer wat ‘koude droogte’ betekent: een aanslag op lijf en leden. De Remederm Dry Skin-lijn van Louis Widmer geeft een gevoelige huid – zelfs de eczeemgevoelige – een hydraterende boost en beschermt van kop tot teen tegen gure weersomstandigheden.

lippenbalsem 8,90 euro – bij de apotheek