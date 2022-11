Spots op de laatste trends

Onze lifestyle-journalisten gaan wekelijks op zoek naar de nieuwste trends en leukste nieuwigheden.

2 x lokaal

• De nagelnieuwe uitvalsbasis van Handmade in Brugge, in het Sashuis aan het Wijngaardplein, serveert je een selectie van wat creatieve Bruggelingen zoal creëren, van keramiek en textiel tot design.

www.handmadeinbrugge.be

• Ook op Lokaal Boetiek koop je unieke stukken van Belgische makers. Op zondag 4 december moet je daarvoor in Muster aan de Stijn Streuvelslaan 45 in Heule zijn.

www.lokaalboetiek.be

Op zoek naar balans

De temperaturen dalen, we brengen meer tijd binnenshuis door en houden ons warm met kunstmatige verwarming en warme baden. Een droge, beschadigde huid ligt op de loer! Met het principe van rewilden – het vermijden van schadelijke chemicaliën en het gebruik van minder producten voor een gezonde balans – wil Esse met zijn verschillende verzorgingslijnen voorkomen dat het zover komt.

Core Body Oil 70,85 euro – www.esseskincare. nl

© Studio Lucy

Samen sterk

Op zondag 27 november, van 11 tot 19 uur, kun je leuke ideetjes sprokkelen op een pop-up waar mode, beauty en fotografie elkaar vinden. In Maison Parazaar aan de Voorstraat 37 in Kortrijk vind je dan de lederen tassen van Studio Lucy, de natuurlijke beautyproducten van Afterglow, de designerkledij van Raé Oosteroever en de foto’s van Niels Dierick.

Info op Facebook

Is er nog koffie in huis?

Nespresso lanceert enkele bijzondere cadeau-ideetjes voor eindejaar en wij vallen voor de geurkaars, gemaakt in samenwerking met de Franse parfumeur Olivia Giacobetti en Pierre Hermé, met tonen van kaneel, vanille, kruiden en robuuste Arabicabonen. Voor een koffiearoma dat net iets langer blijft hangen.

35 euro – www.nespresso.com

Oog voor TikTok-talent

Rimmel werkte voor de campagne van zijn nieuwe Wonder’Volume Thrill Seeker Mascara samen met Gen Z TikTok-talenten, onder wie online UK-ster Olivia Neill, beroemd om haar virale dansjes en modecontent. Dansen deden wij niet, testen des te meer: de mascara zorgt voor instant langere en meer volumineuze wimpers. En níét voor panda-ogen, zelfs niet na een lange werkdag. Maar hou de huls wel goed gesloten, want het product droogt vrij snel op.

16,99 euro – www.rimmellondon.com/nl-nl

Inspirerende natuurpracht

Natuurfotograaf Wouter Pattyn neemt ons in Wild van Europa mee naar twaalf tot de verbeelding sprekende natuurgebieden op het Europese continent. Goed voor een lijvig boek vol betoverende landschappen en fotogenieke plekken, met praktische tips om zelf je trip te boeken, maar ook om de mooiste foto’s te maken.

39,99 euro – www.wouterpattyn.com en www.lannoo.com

© Frankie and Fish

Echt voor altijd

Juwelenmerk Elisa Lee pakt uit met een arm- of enkelbandje zonder slotje, dat volledig pijnloos, veilig en met de expertise van zijn goudsmeden rond jouw pols of enkel wordt gesoldeerd. Op zaterdag 3 december kun je een tijdslot boeken, om een juweel uit te kiezen en te laten aanbrengen, vanaf 10 uur in hun atelier in Ronse.

www.elisalee.be