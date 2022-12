Getest: 3 x nieuwe beautyspots

We rennen, vliegen, vallen en staan weer op in het leven. Wie toch even op de stopknop wil duwen – of een ander dat even wil gunnen – kan terecht in het beautycentrum 2.0. Oases van rust waar verzorging en esthetiek samenkomen. Wij testten er drie uit.

1. Lilith – Kortrijk

Vegan facials and more. Dat is de baseline van Lilith in Kortrijk. De jonge onderneemster schoolde zich tijdens corona om tot schoonheidsspecialiste en focust zich vandaag op 100% natuurlijke en vegan gelaatsverzorgingen, ontspannende lichaamsmassages alsook manicure en pedicure. In het kleine zaakje speelt aangename achtergrondmuziek en ruikt het naar wierook. Na een korte inspectie en enkele vragen kies ik voor de Aha Refining-behandeling en krijg een uitgebreide behandeling met een lichte peeling en een verzorgende massage met serums en crèmes van de natuurlijke en vegan Organic Spa-lijn waarbij ook hals en handen worden meegenomen. Als extraatje bekijkt Lilith daarbij oneffenheden, verwijdert zwarte puntjes en kijkt even naar mijn wenkbrauwen.

Tip van de specialist: Gebruik nooit puistjesstrips. Die beschadigen de huid. Beter is het met ontsmette handen oneffenheden te verwijderen.

Besluit: Een degelijke behandeling. Ik ga ontspannen en gezuiverd naar huis. De producten van Organic Spa zijn niet ideaal voor mijn gevoelige huid.

Aha Refining – 75 euro – @lilith.vegan.facials

Lilith, Rekkemsestraat 53 in Marke (Kortrijk)

2. Cocon – Antwerpen

In het centrum van Antwerpen, vlak bij het centraal station, ligt het nieuwe beautycentrum met als key signature de privé-‘Cocon’. Een afgesloten suite waar individuele klantenservice centraal staat. Waar je licht en geluid kan aanpassen naar persoonlijke voorkeur, maar waar ook elke specialist tot bij jou komt voor een uitgebreide beautyroutine. Van een knipbeurt of kleuring tot massages, manicure of huidverzorging. Het concept werd gecreëerd door De Jongens (Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde van onder meer Wasbar), de architectuur is van WeWantMore, artdirection en vormgeving van Bob Verhelst. Mijn huid vraagt om een serieuze hydradatieboost, besluit de specialist na een inspectie en een vragenlijst. Ik krijg maar liefst negen stappen met producten van Maria Galland op mijn huid met daarbij een booster, olie, serum, crèmes en zelfs een kaviaarmasker, waarbij alles zorgvuldig wordt ingemasseerd. Ik krijg persoonlijk en gericht advies. Ook de haarspecialist inspecteert en stelt vragen vooraf. Mijn haar is gezond, maar kan een opkikkertje en een natuurlijke brushing voor een beetje extra volume gebruiken.

Tip van de specialist: Een toner is zijn geld waard. Gebruik die na de reiniging en voor de rest van de producten. De toner herstelt de zuurtegraad en zorgt ervoor dat de huid alles mooi opneemt. Zonder heeft het weinig zin om dure producten te kopen. En ook: te veel en onjuist reinigen brengt schade aan. Check je huid goed.

Besluit: De idee om een cocon te creëren is voor mij helemaal geslaagd. Ik voelde me geborgen en verwend. De glow van de behandeling ging ’s avonds niet onopgemerkt voorbij. Ik heb echt verschil gezien aan mijn huid.

Soin Nutri’vital – 125 euro + Haircut & Style perfect everyday look – 90 euro – www.cocon.club

Cocon, Hopland 47 in Antwerpen

3. Nomige Skin Center – Gent

Dr. Barbara Geusens, met een achtergrond in de medische wereld, heeft intussen vijf jaar haar eigen skincaremerk gebaseerd op jouw DNA. Vandaag doet ze daar een eigen Skin Center bij, waar je een volledig gepersonaliseerde behandeling kan boeken. Het centrum ligt in de tuin van een statig pand in hartje Gent en ademt rust, design en expertise. Tijdens het eerste bezoek bepaalt een expert de huidconditie op basis van zichtbare kenmerken en een uitgebreide vragenlijst, er wordt ook een DNA-staaltje afgenomen. In afwachting van mijn resultaten en een gepersonaliseerde behandeling, kan ik al genieten van een standaardverzorging met een resem stappen met reiniging, hydraboost, maskertje en crèmes. Na enkele weken valt het resultaat in mijn mailbox. Daarin staan niet alleen analyses en enkele dingen die ik al weet (ik heb een droge en vochtarme huid), maar ook waar bepaalde problemen vandaan komen. Zijn ze genetisch bepaald of aan levensstijl te wijten, én vooral wat kan je eraan doen? Ik krijg een lijst met concrete verzorgings- en zelfs voedingstips. En kan, indien ik wil, een nagesprek én -behandeling boeken voor een nog gerichter resultaat.

Tip van de specialist: Let op met serums en hogeconcentratiestoffen in glazen potjes met pipetjes of crèmevorm in potjes. Vitamine C bijvoorbeeld is niet stabiel en verliest zijn werking door aanraking met licht en lucht. Ga voor donkere en gesloten tubes.

Besluit: Een zeer aangename verzorging van hoog niveau, met extra persoonlijke pre- en aftercare. Aanrader voor mensen met onderliggende problemen, maar ook voor wie heel gericht zijn huid wil laten analyseren en gericht aan de slag wil.

Nomige persoonlijke gezichtsbehandeling – 150 euro voor de huidconsultatie en behandeling inclusief een eenmalige DNA-test en uitgebreid huidrapport – www.nomige.com

Nomige Skin Center, Bagattenstraat 157A in Gent