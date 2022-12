Spots op de laatste beautytrends

De beautywereld is er eentje die razendsnel gaat. Nieuwe crèmes, technieken, trends en vooral ook veel hypes passeren de revue op sociale en andere media. Wij selecteerden enkele nieuwigheden waarvan wij alvast fan zijn.

Schone slaapster

Carhartt en Liberty Fabrics hebben een vijfdelige capsulecollectie voor de feestdagen ontworpen in een nostalgisch paisley-patroon. Mijn oog heb ik laten vallen op het slaapmaskertje in rijke Italiaanse materialen in zacht paars, brons en goud. Ideaal om na het feestgedruis iets langer in bed te liggen en wat (schoonheids)slaap in te halen.

Carhartt Slaapmasker – 39 euro – www.carhartt-wip.com

De zon in een potje

Vitamine c is hot in beautyland. In de zomer straalt onze huid dankzij de zon en de gezonde buitenlucht, komt de herfst aankloppen zien we grauw en dof door het gebrek aan daglicht en de verwarming. Enter vitamine c. Het wondermiddel voor een stralende, egale en gezonde teint. Gebruik het tweemaal per dag voor je dagcrème en zie het resultaat. Dit serum combineert twee soorten vitamine C combineert voor een snel én aangehouden effect.

Institut Esthederm – Intensive Vitamine C2 39 euro (10ml) – beschikbaar bij de apotheek, parafarmacie en bij instituten.

Een droom van een lamp

Sinds ik 33-plus ben mag ik zoveel smeren als ik wil. Heb ik een slechte nacht achter de rug, dan heeft het allemaal weinig zin. Een slechte slaper ben ik ook. En niet alles heb je onder controle. Maar het inslapen en ontwaken met een slaaplamp heeft wel mijn leven veranderd. De lamp, een soort grote cirkel, bootst natuurgeluiden en -licht na. Zelf val ik – na 15 minuten – in slaap met de geluiden van de golven, en ontwaak ik met een opkomende zon en vogeltjes in de lente. Vooral het ontwaken gaat een pak rustiger waardoor ik de rest van de dag beter gezind ben. En heb ik nachtelijke piekermomenten dan gaan de golven weer op, en spoelen ze de zorgen meestal na één sessie weg. Met de app worden ook nog temperatuur, luchtvochtigheid, omgevingsgeluid en lichtinval gemeten. Voor mij niet nodig, maar ga ik nu enkele dagen op logement dan gaan de golven alvast mee in mijn valies.

Philips Somneo Connected Sleep & Wake-up light – 191,99 euro – www.philips.be

3-stappensysteem

Op zoek naar een goed product voor dikker en voller uitziend haar testten we de Scalp Relief System Kit van Nioxin. Opzet? De beschadigde zomerzoncoupe herstellen, en dan lijkt het gebruik van aloë veraproducten een goeie optie. In de kit: een cleanser shampoo, een scalp- en hairconditioner en een soothing serum. De milde formule is dermatologisch getest en ruikt fris met een zachte toets van citroen. Het product kalmeert de hoofdhuid zoals beloofd, maar een dikkere en sterkere haarbos zal toch wat meer tijd vragen dan één goeie behandeling. We proberen het op ons tempo verder, want het advies om het vier keer per week te gebruiken vinden we net te veel.

Scalp Relief System Kit – 39,99 euro – www.nioxin.com/nl-NL

SOS lipstress

Gebarsten lippen. Met temperatuurschommelingen en droge verwarmingslucht hebben we er allemaal wel eens last van. De oplossing: zachtjes scrubben met een oude tandenborstel en daarna rijkelijk insmeren met een voedende lipbalsem van het Belgische en natuurlijke RainPharma.

Moisturising Lip Guard RainPharma – 12,95 euro –

www.stores.rainpharma.com