3 x eetadresjes voor elk budget

1. Yust

Het cohousing- en hospitalityconcept Yust organiseert op kerstavond en oudjaar in zijn vestigingen in Luik en Antwerpen fine-dine-and-wine-events, met optie tot overnachting in het hotel – the full monty dus. Je betaalt 130 euro per persoon voor een welkomstaperitief en vijfgangenmenu met water, wijn en koffiepakketten. Niet twijfelen.

Coveliersstraat 6 in Antwerpen en Esplanade Simone Veil 2 in Luik – www.yust.com

2. Donki

Xiomara en Pierre, de oprichters van de Mexicaanse burritobar Donki, presenteren klassiekers uit de Zuid-Amerikaanse keuken, gemaakt volgens eigen familierecepten. Fastfood but make it fresh. Het interieur is kleurrijk en casual. Perfect voor een lunch of gezellig snel diner met elk gezelschap.

Kortrijksepoortstraat 1 in Gent – www.donki.be

3. WILDn

Een volledigplant-based restaurant in de handen van tweesterrenchef Bart De Pooter. In het mooie Sapphire House Antwerp. Dat is WILDn. Een inspirerende fine-dining-ervaring op hoog niveau in een weelderige denk luchters en fluweel – luxueuze hotelomgeving. Blijven slapen!

Lange Nieuwstraat 22 in Antwerpen – www.wildn.be