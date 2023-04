Krakau: hippe en historische stad voor de perfecte citytrip

Krakau is de tweede grootste stad van Polen en was tot de 18de eeuw de hoofdstad van het land. Historische schatten en hippe studentenbuurten wisselen elkaar af en zorgen voor een zeer geslaagde toeristencombinatie. Dat een citytrip naar Krakau voor geen lege bankrekening zorgt, is aardig meegenomen. Wij boekten een verlengd weekend en dat smaakte naar veel meer.

Krakau telt vandaag bijna een miljoen inwoners en was al een bekende handelsstad in de 9de eeuw. In de 14de en 15de eeuw beleefde de stad echte hoogdagen. Getuige daarvan zijn de monumenten, kerken en oude gebouwen die we tegenkomen op onze wandeling van de Florianuspoort, de enige overgebleven authentieke stadspoort uit de middeleeuwen, naar het Wawelkasteel op een rotsheuvel in het hart van de stad. Onderweg passeren we de Grote Markt uit de 13de eeuw die het grootste middeleeuwse stadsplein in Europa is. Mooie herenhuizen, paleizen en kerken liggen vlakbij maar de mooiste plaatsen zijn voorbehouden voor de historische lakenhallen op het midden van het plein én voor de scheve Raadhuistoren die zo’n 55 centimeter uit het lood staat. Vooral ‘s avonds biedt de omgeving een sprookjesachtige aanblik. Het Wawelkasteel, de vroegere residentie van de Poolse koningen en presidenten na WO I, en bijhorende basiliek op de Wawelheuvel zijn de figuurlijke kers op de taart.

Wie niet genoeg krijgt van kerken moet zeker de Franciscanerkerk bezoeken waar een kopie van de lijkwade van Turijn te zien is en de Sint-Petrus-en-Pauluskerk waar op donderdag de langste slinger van Foucault (46,5 meter) wordt gedemonstreerd.

De Corpus Christi-basiliek in Kazimierz. © PS

Levendige studentenwijk

Het Kazimierz-district of de vroegere Joodse wijk is een levendige wijk met een aanlokkelijke wirwar van galerieën, bijzondere winkeltjes, vintagekledingwinkels, hippe bars en eettentjes. Vooral studenten zijn hier goed thuis en zorgen voor een vrolijke sfeer. Kazimierz was een afzonderlijke stad waar vooral Joden een thuis vonden en maakt pas sinds de 18de eeuw deel uit van Krakau. In WO II werden maar liefst 70.000 Joden uit het getto van Kazimierz door de nazi’s vermoord in de concentratiekampen. Regisseur Roman Polanski kon dat getto ontvluchten en dook onder.

“Geschiedenis is nooit ver weg in Krakau”

“De mensen van Kazimierz overleefden het niet maar de gebouwen wel”, vertelt onze gids. “Maar wij vergeten niet. Kazimierz blijft het hart van de Joodse gemeenschap in Polen en in juni en juli is er het Joods festival. Er zijn optredens, kookworkshops en je hoort overal Hebreeuws op straat.”

‘Homemade’ vodkabereidingen in bar Starka. © PS

De gotische Corpus Christi-basiliek uit de 15de eeuw is zo’n monument dat de oorlog heeft weerstaan en verbaast door het interieur met barokke kunst. Even rust nemen vooraleer we ons weer in de levendige straatjes van Kazimierz begeven. De impressies zijn allesomvattend: Pjotr van Paul’s Boutique verkoopt al enkele jaren skateboards en vinylplaten. Hij heeft unieke stukken in zijn shop zoals Electric Ladyland van The Jimi Hendrix Experience met de oorspronkelijke cover waarop naakte vrouwen poseren.

Eszhevaria, de leukste bruine kroeg die we ooit bezochten. © PS

Of wat te denken van Eszhevaria, de leukste bruine kroeg die ik ooit heb gezien. Geen drie stoelen, tafels of zetels zijn dezelfde en de traag draaiende discobol aan het plafond zorgt voor een vreemd effect op de muur. In bar en restaurant Starka wagen we ons aan ‘homemade’ vodkabereidingen. Volgens de barman hebben ze enkel goede vodka, fruit én enkele maanden geduld nodig om een topproduct te maken. Vooral de vodka met peer en de vodka met honing kunnen mij bekoren.

De steeg waar veel opnames gebeurden in de aangrijpende film ‘Schindler’s List’. © PS

Op het terras van bar Klub drink ik ‘s avonds een dubbele Monkey Shoulder-whisky voor een prikje en bedenk plots dat de steeg mij toch wel heel bekend voorkomt. Tot Przemek, de sympathieke eigenaar en gids van KRK Tours, me vertelt dat de steeg vaak voorkomt in de film Schindler’s List die hier werd gedraaid. Geschiedenis is inderdaad nooit ver weg in Krakau.